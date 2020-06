Análisis de los datos de paro de mayo y proyección para junio 2020 según Adecco Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 15:04 h (CET) Tras unos datos de mayo "mejores" de lo esperado: "la moderación de las restricciones y la estacionalidad favorable permiten esperar los datos de junio con un cauto optimismo, siempre que no repunten los contagios por Covid-19". Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute anticipan para el mes de junio un panorama algo más optimista que el vivido en los meses anteriores, siempre sujeto a la evolución de la epidemia que ha provocado esta crisis sanitaria y laboral Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de mayo de 2020 que traen al fin un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social, tras el mal registro de los dos meses anteriores. España recupera 187.814 afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo aunque su número de parados asciende también hasta los 3.857.776 (el dato más alto desde mayo de 2016) tras registrar este mes 26.573 desempleados más (en abril fueron casi 290.000 parados más).

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute:“estos datos son mejor de lo esperado dentro de la gravedad de la situación y del impacto negativo que suponen. Pero la moderación de las restricciones y la estacionalidad favorable permiten esperar los datos de junio con un cauto optimismo, siempre que no repunten los contagios por Covid-19. Así, podríamos hablar de 18,70 millones de afiliados ya para este mes tras una nueva creación o recuperación del empleo”.

“Hemos llegado a tener una caída de la actividad del 71% y con un mayor impacto en sectores como la hostelería, transporte, construcción, distribución y la industria automovilística y otros sectores manufactureros, en España y nuestro entorno”, aventura Blasco.

Por lo que para el directivo hay que seguir poniendo el foco en “mantener y recuperar la economía productiva. Favorecer que las empresas y empleadores sobrevivan y puedan reiniciar su actividad tan pronto como sea posible es vital para mantener el capital organizativo y el empleo necesarios en la recuperación. De la capacidad productiva dependerán la inversión y el empleo, y de éste depende el consumo y las aportaciones para sostener los presupuestos públicos que permitan abordar con garantías las necesidades sanitarias y sociales”.

Además, Blasco señala otras iniciativas que serían beneficiosas para hacer frente a esta crisis: “en pleno proceso de desescalada se hace necesario un amplio consenso para tomar medidas que ayuden a superar la difícil situación de empleo y economía, el drama social en definitiva al que asistimos. Hay que impulsar políticas activas de empleo y aquellas que flexibilicen el mercado laboral y favorezcan la contratación, un diálogo social y negociación colectiva que ayuden hacia esta flexibilidad como garantía del empleo, minimizar impuestos y cotizaciones sobre empleadores, empresas y autónomos. Potenciar la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables, jóvenes, parados de larga de duración, mayores de 55, mujeres y personas con capacidades distintas”.

Datos más destacados

Tal y como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo a primera hora del día de hoy, el número de parados registrados es de 3,86 millones, el más alto desde mayo de 2016. El aumento interanual fue de 778.300 parados (+25,3%) aunque centrándose en la evolución con respecto al mes anterior el incremento ha sido de algo menos de 26.600 personas, solo un 0,7% más. Desde diciembre de 2009 no se registraba una subida tal alta del paro.

En cuanto a la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 18,56 millones de personas en mayo. Dicha cifra implica un descenso de 886.000 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-4,6% interanual), tras registrar 187.814 afiliados más durante el pasado mes de mayo. Este es el dato positivo: que se han creado 188.000 empleos nuevos y que más de 450.000 personas se han incorporado a la actividad abandonando los ERTEs.

La Construcción es de nuevo el sector en el que más cayó la afiliación, con un descenso de un 6,4% interanual (81.400 empleos menos).

Durante el mes de mayo, se firmaron 850.600 contratos (-59%), aunque también mejora con relación al mes anterior, es el segundo dato más bajo desde agosto de 1998. Cayeron por igual los contratos indefinidos (-58,4% interanual) y los temporales (-59,1%).

