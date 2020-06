Nace el sello ‘Establecimiento seguro’ para los negocios que cumplen la normativa post-COVID Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 13:44 h (CET) Creado por la consultora Ecix, se dirige a cualquier negocio de cara al público (comercio, hostelería, salud, belleza, etc.) que desea mostrar con garantías el cumplimiento de las medidas de seguridad tras la reapertura El proceso de adaptación a la denominada 'nueva normalidad' por parte de comercios, restaurantes y otros establecimientos de cara al público incluye la adopción de una serie de medidas legislativas y sanitarias impuestas por las diferentes administraciones, que los empresarios deben adoptar para poder reabrir sus negocios y recuperar su actividad. Con el fin de certificar el cumplimiento de tales medidas y ofrecer a sus clientes confianza y garantías de seguridad, la consultora Ecix, especializada en gestión de riesgos jurídicos y empresariales, ha creado el sello ‘Establecimiento Seguro’.

Se trata de una certificación que garantiza que un establecimiento cumple con la normativa frente al COVID-19, que han impuesto tanto desde el Gobierno central como desde los autonómicos y locales a través de leyes, decretos y órdenes, así como los estándares y buenas prácticas recomendadas por patronales, colegios profesionales, federaciones y asociaciones, para proteger dicho negocio.

"Solo en la Comunidad de Madrid existen 39.000 comercios mayoristas y 65.000 minoristas: más de 4.000 peluquerías, unos 20.000 bares, más de 5.000 gestorías, casi 1.000 hoteles, más de 600 clínicas dentales… Todos ellos, así como los del resto del país, encontrarán en el sello ‘Establecimiento Seguro’ una solución para reabrir sus negocios garantizando la seguridad de sus propios trabajadores y de sus clientes", asegura Álvaro Écija, presidente de Ecix.

Para obtener esta certificación es necesario realizar una autoevaluación por vía telemática, a través de un formulario que se adapta a las particularidades de cada sector y subsector. Recibidos de estos datos, un consultor especializado se desplaza físicamente hasta el establecimiento para certificar el cumplimiento de todas las medidas y emitir un nivel de calificación, en función de su grado de cumplimiento, así como una serie de recomendaciones de mejora y/o subsanación en el caso de aquellos aspectos que no se cumplen. Una vez recibido el sello, podrá colocarse en la entrada del local como identificativo de calidad para sus clientes.

"El procedimiento es rápido, el empresario recibe el feedback sobre su grado de cumplimiento de la normativa de forma inmediata. Esto es posible gracias a nuestra tecnología, certificada por la ISO 27001, que permite combinar la certificación presencial con la autoevaluación telemática, garantizando las contestaciones de los establecimientos mediante firma electrónica de las respuestas y evidencias con blockchain", explica Écija

