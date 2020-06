La Inteligencia Artificial, una aliada para cuidar de los mayores en el estado de alarma, según S2 Grupo Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 13:32 h (CET) El software Soffie, creado por la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, permite que las familias puedan cuidar en la distancia a sus familiares mayores y saber en todo momento cómo se encuentran. Se trata de una inteligencia artificial que conecta todos los dispositivos inteligentes del hogar a través de la red Wi-Fi y, de esta forma, almacena y estudia los datos para detectar anomalías, cambios de rutinas y situaciones de peligro en el hogar para avisar a sus familiares en tiempo real La empresa de ciberseguridad S2 Grupo ha destacado en un comunicado que la Inteligencia Artificial es, en estos momentos de confinamiento, en un gran aliado para cuidar a los familiares con siutación de dependencia, en especial a las personas mayores. En este sentido, la compañía ha señalado la importancia de conocer qué están haciendo estas personas en todo momento.

Para ello, S2 Grupo lanzó a finales de 2019 Soffie, la primera Inteligencia Artificial que convierte un hogar “normal” en una “Smart Home”, que se pone al cuidado de sus habitantes de forma activa. De esta forma, la tecnología ha dejado de ser un elemento pasivo y se ha convertido en un miembro activo de la unidad familiar más, ayudando a su protección y cuidado, señala el comunicado de la compañía de ciberseguridad.

“Cuando lanzamos Soffie, evidentemente no pensábamos vivir la actual situación de pandemia mundial y, sin embargo, puede ser una ayuda imprescindible para muchas familias. A los hijos, sobrinos y nietos les preocupa el bienestar de sus familiares más mayores, muy especialmente en estos tiempos, y el no poder establecer contacto físico ha añadido incertidumbre a la situación. Y en este sentido, el uso de Soffie, que es tecnología para cuidar en la distancia, puede ser la diferencia”, ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

Soffie es un software que conecta todos los dispositivos inteligentes del hogar a través de una Inteligencia Artificial y, de esta forma, almacena y estudia los datos que ha registrado para detectar anomalías, cambios de rutinas y situaciones de peligro. Para su funcionamiento sólo es necesario disponer de dispositivos inteligentes y sistemas IoT (por sus siglas en inglés Internet of Things) distribuidos por el hogar y asociarlos a Soffie. De esta forma, se crea un elemento de protección versátil que está alerta las 24 horas del día.

“Con un sensor de presencia situado en el salón o en otras habitaciones del hogar (como el dormitorio o la cocina) Soffie detecta si hay movimiento en la casa. En caso de que la persona a la que queremos cuidar no se haya movido durante muchas horas, envía una alerta a nuestro móvil para informarnos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se detecta una caída ya que haciendo uso de altavoces inteligentes Soffie preguntará por si está bien la persona que vive en ese domicilio y actuar en consecuencia alertando a los medios de ayuda definidos”, ha explicado Miguel a. Juan, socio-director de S2 Grupo.



Disponible en las app stores

La aplicación para dispositivos móviles con la que utilizar Soffie se descarga desde las app stores de forma gratuita y guía a sus usuarios paso a paso en la instalación. Solo es necesario registrarse, elegir la tarifa que se prefiera, efectuar el pago y configurar la casa indicando el número de habitaciones y los dispositivos inteligentes que contiene. A partir de este momento, se recoge información sobre la vivienda y el comportamiento de los que la habitan.

Cuando detecta una anomalía o posible situación de riesgo, Soffie envía a la persona escogida un mensaje a través de la aplicación para que esté informada de todo lo que ocurre con rapidez.

