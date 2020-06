PANGEA The Travel Store presenta #TuNuevoMapamundi, grandes destinos sin salir de casa para este verano Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 11:16 h (CET) La tienda de viajes ha lanzado un vídeo en el que compara destinos internacionales con otros de la península y las islas apostando por apoyar el turismo local este verano PANGEA The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo, ha lanzado una nueva campaña para este verano con el objetivo de promocionar viajes por España y por diferentes destinos de la península. La tienda de viajes apuesta por “quedarse en casa”, fomentar el turismo local y contribuir así a la recuperación de la economía.

Debido a la crisis sanitaria, muchos españoles elegirán este verano destinos cerca de sus hogares. Por ello, PANGEA ha querido poner el foco en el enorme valor de diferentes rincones de la península y las islas comparándolos con otros destinos internacionales destacando su riqueza cultural, histórica, paisajística y gastronómica.

La tienda de viajes mostraba en un primer vídeo la similitud entre destinos como Las Rocosas de Canadá y Asturias, las islas Seychelles y las islas Cíes, La Habana y Cádiz, las Islas Griegas y las Islas Baleares, Hawái y La Palma, etc. formando así lo que han denominado #TuNuevoMapamundi.

Ahora vuelven a sorprendernos con la segunda parte en la que comparan destinos como Escocia con País Vasco, Namibia con Gran Canaria, Dubrovnik con Costa Brava, Burdeos con La Rioja. La propuesta viajera de PANGEA ha suscitado gran interés en redes sociales.

"Desde nuestros comienzos siempre hemos apostado por el turismo nacional. Pero, ahora más que nunca, sentimos que tenemos que adaptarnos a la nueva situación y ofrecer a nuestros viajeros experiencias únicas y diferenciales en nuestro país", afirma David Hernández, CEO y fundador de PANGEA.

De hecho, desde hace semanas la tienda de viajes ofrece charlas viajeras a sus clientes a través de videollamada con el fin de seguir prestando servicio, ayudando a los viajeros a diseñar su próxima escapada y generando entretenimiento viajero desde casa.

"Nuestro equipo de asesores expertos sigue trabajando con la misma ilusión. A pesar de que la situación es complicada para el sector de las agencias de viajes, no dejamos de pensar en próximos viajes. Consideremos que, tras esta etapa de confinamiento, la gente va a necesitar salir, desconectar y viajar más que nunca. Nosotros queremos estar allí para poder personalizar su viaje y para recomendarles destinos increíbles que tenemos al lado de casa", asegura David Hernández.

PANGEA, caso de éxito de emprendimiento español

Fundada en 2014 por David Hernández, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% onmicanal.

Cuenta con cuatro megatiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos. Auténticos viajeros que diseñan a medida el viaje de sus clientes, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano.

Su asesoramiento no se limita exclusivamente a la reserva del viaje, sino que acompañan al viajero antes, durante y después del viaje. Además, PANGEA cuenta con un exclusivo servicio personalizado y asistencia telefónica 24/7. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el mundo de los viajes a medida.

Otras líneas de negocio de PANGEA The Travel Store

La compañía cuenta además con otras líneas de negocio que siguen creciendo como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

Además, ofrecen a sus viajeros Do It Yourself, una herramienta tecnológica dirigida al cliente final para diseño online de viajes a medida desde casa, pero con el servicio y la garantía de PANGEA.

