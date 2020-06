Antonio Banderas crea una productora para televisión con María Casado como responsable

El actor Antonio Banderas ha creado una productora para el desarrollo de proyectos para televisión, proyecto vinculado al Teatro del Soho Caixabank, y que contará con la periodista María Casado, hasta ahora presentadora de ‘Las Mañanas’ de La1 de TVE, como responsable del departamento.



Precisamente, el pasado 8 de Mayo, RTVE anunció que la jefa de la Sección de Meteorología de la cadena desde 2008, Mónica López, sustituirá a la periodista María Casado al frente de la franja matinal de La 1 de TVE a partir de la próxima temporada.



De esta manera, esta productora actuará «de forma paralela» a la actividad teatral, pero vinculada al mismo de manera directa con la utilización de las instalaciones para la grabación y el desarrollo de contenidos conjuntos.



Banderas ha decidido «acelerar la puesta en marcha» de este departamento debido a «las limitaciones generadas por la situación de crisis provocadas por el COVID19». Según han explicado los promotores del proyecto, este departamento formaba parte del proyecto inicial pero no se había activado todavía.



«Siempre ha estado en el ánimo de Antonio Banderas, motor y fundador del Teatro, entidad privada no sujeta a fondos públicos de ningún tipo y sin ánimo de lucro, el abrir vías para aprovechar al máximo el espacio del teatro y para llegar al mayor número de gente posible», han remarcado desde el teatro.



Así, han remarcado que la producción de programas de televisión en el entorno del teatro «ha estado presente desde el principio» del diseño de este espacio. «Asentado el teatro, es el momento de dar un paso más y plantear nuevos retos, en este caso televisivos», han añadido.



Para liderar este departamento Banderas ha elegido a María Casado, hasta hace unos días vinculada a RTVE y actual Presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual.



«Esta productora lo que busca es mantener la misma filosofía que ha acompañado a este proyecto desde su fundación y que no es otra que producir desde el ámbito de la inversión privada espectáculos que priman y buscan la calidad por encima de los beneficios. Convertirnos en un referente cultural en el mundo entero desde Málaga», ha señalado el propio Banderas.



Sobre la incorporación de Casado, ha defendido que «tras la magnífica presentadora» que había seguido durante años en televisión se hallaba «una mujer inquieta, culta, y cargada de ideas interesantes». «Intuí además que posee una capacidad fresca e innata para la gestión y la creación de espacios televisivos», ha destacado.



El actor ha calificado a la presentadora como «una apuesta ganadora». Por su parte, Casado ha adelantado que producirán contenido audiovisual «que emocione y conecte con las personas» a través de la televisión en abierto, las plataformas o «cualquier pantalla abierta al mundo». «Queremos crear en un momento importantísimo para un sector audiovisual que se está reinventando», ha remarcado.



Además, el equipo del Teatro del Soho Caixabank está trabajando también en una nueva programación para que en el momento en que las restricciones sobre la lucha contra el Covid 19 lo permitan, «saltar de nuevo al escenario para continuar con este gran proyecto».