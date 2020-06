Asociaciones gitanas piden ampliar la renta mínima a menores con cargas familiares y ayudas a la venta ambulante

Asociaciones gitanas han reclamado este lunes en el Congreso que el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno aprobó este viernes se amplíe a menores de 18 años con cargas familiares para que esta ayuda tenga "un impacto real" en los hogares gitanos, en donde la media de edad está por debajo de la del resto del país. Además, piden ayudas para la recuperación de la venta ambulante tras la crisis del Covid y para una acceso a la Educación más inclusivo.



La Fundación Secretariado Gitano y la Plataforma Khetane han representado a la comuniad gitana ante el grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Durante su intervención, la subdirectora de Secretariado Gitano, María Teresa Suárez, y el director de Khetane, Iñaki Vázquez, han mostrado las cifras que reflejan la realidad de este pueblo que, según han denunciado, siguen viviendo racismo, desigualadad y pobreza.



En concreto, han indicado que, ya antes del coronavirus, las cifras de estudios nacionales e internacionales cifraron que más de un 80% de la comunidad gitana vive por debajo del umbral de la pobreza y este porcentaje roza el 90% cuando se habla de pobreza infantil. Secretariado Gitano ha indicado, además, que en una encuesta tellefónica que ellos mismos han realizado a 11.000 familias españolas durante la crisis, se determinó que los problemas de acceso a la alimentación habían crecido una media del 40%, alcanzando este porcentaje el 80% en algunas zonas de España.



Para poner fin a esta situación, Suárez ha propuesto como "hoja de ruta" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, principalmente para acabar con la "sobrerepresentación" de la comunidad en la pobreza.



Además de la ampliación del IMV, la asociación que dirige Suárez reclama "itinerarios educativos y prelaborales especiales y adaptados", teniendo en cuenta que la Educación es un derecho "básico para la equidad" y que la "segregación" que sufre la comunidad gitana incide en un mayor fracaso escolar entre su población. En este sentido, también llaman a poner en marcha un "Plan de choque" contra este problema para alcanzar la "tasa 0', a través de "medidas de refuerzo" y contando con "familias y colegios".



El problema son las matrculaciones, ha indicacdo Vázquez, para recordar que la realidad es que "los padres no quieren matricular a sus hijos en colegios donde haya niños gitanos". También ha pedido que se estudie en las escuelas la aportación de esta comunidad a la historia, para que los menores gitanos dejen de ver las aulas como "las escuelas de payos".



Tanto la representante de Secretariado Gitano, como su homólogo de Khetané, han reclamado medidas para acabar con la brecha digital que existe entre el pueblo gitano y que se ha visto agravada durante esta etapa de crisis, así como políticas que soluciones la situación actial de la venta ambulante.



"Estará invirtiendo en futuro", ha indicado Suárez, que recuerda que un 66% de la comunidad es menor de 30 años. Vázquez, por su parte, se ha centrado en reclamar acción inmediata para poner fin a las trabas que sufren los trabajadores de la venta ambulante durante la desescalada. No atender a este colectivo, explica, supondría dejar en el paro a más de 1,5 millones de gitanos y miles de personas no gitanas. "Sería una crisis económica sin parangón", ha advertido.



Vázquez ha pedido, al respecto, una línea de crédito para invertir en nuevos artículos de venta, que los créditos ICO lleguen a estos profesionales, ya sea ampliando las ayudas o simplificando la burocracia de los mismos, que se estudie la reubicación de estos mercadillos o ampliar los días permitidos, entre otras iniciativas.



Del mismo modo, ha llamado a terminar con el "antigitanismo" que existe en la sociedad actual y que discrima al pueblo gitano con estereotipos que, según ha denunciado, se permite por parte de las instutuciones en los medios de comunicación y redes socuales, y que afecta también a otros sectores como, por ejemplo, el acceso a la vivienda.



El director de Khetane ha pedido, en este sentido, ayuda para acceder a una vivienda digna, una moratoria para alquileres y hipotecas hasta que la situación consecuencia de la crisis de haya recuperado totalmente y quieren que se tenga en cuenta la "participación real" de la sociedad civil de la comunidad.



Los grupos parlamentarios han mostrado su compromiso en poner en marcha las principales medidas. El portavoz del PSOE en esta comisión, Pau Marie Klose, ha recordado el 'escudo social' puesto en marcha por el Gobierno para lidiar con esta crisis, aunque ha reconocido que hay "páginas en blanco" y "espacios de protección" a los que no se ha llegado y que hay que mejorar. "Para eso están estas comisiones", ha declarado.



Su homóloga del PP, Rosa Romero, ha usado su intervención para poner el foco en las "desventajas" que han sufrido los gitanos en esta crisis en materia de Educación, y prinicpalmente en la brecha digital registradas. La portavoz 'popular' en esta comisión, Rosa Romero, ha propuesto un proyecto real con la Ley de Igualdad de Trato, aunque ha reconocido que hay medidas que habría que "tomar ya", tanto para los estudiantes, como para los que trabajan en mercadillos.



La representante de Ciudadanos, la diputada gitana Sara Giménez, ha llamado a trabajar "en unidad" y a no perder "la oportunidad" de lograr la "igualdad de oportunidades que el pueblo gitano necesita". Como prioridad, reclama acabar con la "brecha de desigualdad" que ya existía en la sociedad antes del coronavirus y que, ahora, "se ha visto agravada".



También pertenece a la comunidad gitana el representante de Unidas Podemos, Ismael Corté, quien se ha enorgullecido que su grupo parlamentario pertenezca a un Gobierno que ha puesto en marcha el IMV. Según los estudios, ha indicado, esta ayuda benefucuará a 2,3 millones de personas y "muchas de ellas son familias gitanas", ha indicado.



ERC, por su parte, ha reclamado que la nueva Ley de Igualdad de trato tenga "como prioridad la voz de la mujer gitana" frente a las declaraciones de la "extrema derecha" en Europa que, según ha criticado su portavoz María Carvalho, niega el maltrato o la violencia de género. El representante de Vox, Pablo Sáez, por su parte, ha mostrado el apoyo de su grupo para lograr la igualdad que están reclamado las asociaciones.



Finalmente, la portavoz de Eh Bildu, Isabel Pozueta, ha lamentado el "racismo" que sigue sufriendo la comunidad, que ha reconocido en a reacción de la sociedad cuando se cooció que el foco de contagio de Haro (La Rioja), de los priemeros de la crisis, era un encuentro de la comunidad gitana. "Sabemos por qué se produce la segregación", ha declarado la diputada de Equo Inés Sabanés, en su intervención, para señalar que la clase política conoce "el diagnóstico" de estos problemas y lo que debe comprometerse es a "hacer cumplir las normas".