martes, 2 de junio de 2020, 09:39 h (CET) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que ha recomendado "encarecidamente" a los gobernadores de los estados desplegar a la Guardia Nacional "en cantidades suficientes" para detener las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y ha avisado de que, si se niegan, movilizará al Ejército estadounidense a este respecto.



"Desplegaré al Ejército de Estados Unidos y rápidamente resolveré el problema por ellos", ha indicado Trump durante un comunicado pronunciado desde la Casa Blanca en el que ha hecho hincapié en "parar la violencia y restablecer la seguridad y protección en Estados Unidos" con una "presencia abrumadora" de efectivos.



El presidente ha clarificado que movilizará militares invocando la ley 1807 y en que los recursos federales han de destinarse a detener los disturbios y los saqueos. Además, ha asegurado que aquellos que "amenacen vidas inocentes y propiedad privada serán arrestados, detenidos y procesados". "Quiero que los organizadores de este terror sepan que se enfrentarán a severas sanciones penales y largas condenas en la cárcel", ha avisado, según ha informado la cadena de televisión CNN.



Trump, que ha afirmado que su Administración está "totalmente comprometida" a hacer justicia por la muerte de Floyd, ha criticado que, a su juicio, los disturbios y los saqueos dañan ese objetivo.



"Todos lo estadounidenses se rebelaron con razón por la brutal muerte de George Floyd", ha dicho. "Mi Administración está totalmente comprometida con su familia, se hará justicia. No habrá muerto en vano", ha continuado.



"Pero no podemos permitir que los gritos justos de los manifestantes sean ahogados por una multitud enojada. Las víctimas más grandes de los disturbios son ciudadanos amantes de la paz en nuestras comunidades pobres. Y como presidente, lucharé para mantenerlos a salvo", ha añadido, reivindicándose como "el presidente de la ley y el orden" y "un aliado de todos los manifestantes pacíficos".



Miles de personas se han manifestado en todo el país tras la muerte el pasado 25 de mayo de Floyd, tras ser reducido con una rodilla en el cuello por Derek Chauvin, un agente de raza blanca que ya está detenido e imputado por homicidio en tercer grado.

