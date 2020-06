El paro sube en mayo en 26.573 personas, su mayor alza en este mes de la historia, por el Covid-19 Ya hay casi 780.000 parados más que hace un año Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de junio de 2020, 09:27 h (CET) El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 26.573 desempleados en mayo (+0,69%), su mayor repunte en un mes de mayo de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes.

No obstante, el incremento de mayo ha sido diez veces menor que el registrado en abril y once veces más bajo que el de marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente. Trabajo ha destacado además que el ritmo mensual de crecimiento del desempleo se ha reducido desde el 8% de abril al 0,69% en mayo.



El volumen total de parados alcanzó al finalizar mayo la cifra de 3.857.776 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016.



Aunque el ritmo mensual de ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, la subida de mayo de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en más de 11.000 personas el que hasta ahora era el único y mayor repunte de un mes de mayo: el de 2008, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en 15.000 personas.



El dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en marzo y abril, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.



En términos desestacionalizados, el paro subió en abril en 122.458 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de 778.285 personas, lo que supone un 25,3% más, frente al ritmo de avance interanual del 21,1% del mes anterior.



Trabajo ha informado además de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido 3.748.009 prestaciones entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, que ya están abonadas gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y las entidades financieras. Dado que hay trabajadores a los que ha afectado más de un ERTE, esta cifra es mayor al total de beneficiarios.



