Sony pospone el evento de presentación de los juegos de PS5 La compañía ha asegurado en un comunicado publicado en su perfil en Twitter que no sienten que sea el momento adecuado para una celebración Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de junio de 2020, 09:03 h (CET)

Sony ha decidido posponer el evento de presentación de los juegos que llegarán a su videoconsola de próxima generación, PlayStation 5 (PS5), previsto para este jueves 4 de junio, debido a las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd.



La compañía ha asegurado en un comunicado publicado en su perfil en Twitter que no sienten que sea el momento adecuado para una celebración, en línea con la decisión tomada por Google sobre el evento de presentación de Android 11.



Si bien entienden que en todo el mundo los jugadores están deseado conocer los títulos que llegarán a PS5, en la compañía quieren "dar un paso atrás y permitir que voces más importantes sean escuchadas".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.