​Entrevista a Jazmín Chi: empresaria, escritora y conferencista

Todas las mujeres inspiran respeto, aprecio y genuina admiración, pero las mujeres emprendedoras y exitosas en todo lo que han emprendido despiertan infinitos elogios y por supuesto son dignas de imitar. Este pasado 28 de Mayo entrevisté por vía WhatsApp a la exitosa emprendedora mexicana Jazmín Chi Aguillón en la entrevista nos enfocamos en el proceso de como alcanzar éxito, desde su propia experiencia nos cuenta lo difícil que ha sido para ella estar en el nivel que hoy está, también nos cuenta los logros que con mucho trabajo, disciplina, dedicación y fiel entrega ha obtenido.



Jazmín aprovecho para felicitarte por tu grandioso éxito que obtuviste este pasado 28 de Mayo y es la graduación de tu maestría con Especialidad en Tecnología e Innovación de la Universidad de Harvard. Deseo que siempre sigas emprendiendo e inspirando a tu entorno y seguidores. Mil gracias por concederme el privilegio de esta entrevista que será leal inspiración para todos mis lectores.



Antes de continuar leyendo esta interesante entrevista te invito a ver este enlace, donde estoy recitando un fragmento de un hermoso e inspirador poema de Jazmín, titulado; “La clave del éxito”: (https://youtu.be/uyW3TlNU3mA)



Entrevista

Para inicios de este año fuiste galardonada por parte de una organización de Inglaterra, ¿En qué cosiste dicho reconocimiento?

Jazmín: -Organización Athena40 y el Global Thinkers Forum, me consideraron como una de las mujeres más innovadoras del mundo en la categoría de Impacto Positivo, junto a otras maravillosas mujeres que están cambiando al mundo en diversas categorías, como Michelle Obama, Malala Yousafzai, Su Majestad la Reina Rania de Jordania, Melinda Gates, Angelina Jolie, la Jefe de Estado de Finlandia Sanna Marin, entre otras. Iba a volar a Londres a finales de Abril para recibir el reconocimiento, participar como panelista del Foro y en la Gala, sin embargo por obvias razones se tuvo que posponer hasta nuevo aviso. En cuanto podamos volver a actividades después de la cuarentena, podré ir a Londres a recibirlo.



¿Qué has hecho o diseñado durante la cuarentena?

Dadas las circunstancias, todos los planes han sido cambiados, y he visto cómo lo digital viene para quedarse. Ha sido un momento de suma introspección y reconexión conmigo misma, así como también de planeación y replanteamiento de metas. Los proyectos empresariales en los que estoy involucrada, han tenido que ser replanteados para el ámbito digital y otros proyectos, también en línea que vienen en camino que muy pronto se los haré conocer.



Tienes dos maestrías una en Rusia y la otra en Estados Unidos, ¿Qué significa para ti haber obtenido estos dos logros académicos?

Ha sido un camino largo de mucho aprendizaje no sólo académico sino personal y emocional. Justo hoy 28, me gradúo de la Universidad de Harvard de la escuela de Educación con una maestría en Educación con Especialidad en Tecnología e Innovación, (¡hablando de que lo digital viene para quedarse!-risas-) la cual hice gracias a una beca completa que me otorgó la universidad, y la maestría que obtuve en Rusia fue en Educación con Especialidad en Diversidad Cultural.



¿Cuándo logramos materializar nuestras metas desfilan torrenciales de elogios, pero cuando estamos en el proceso muchísimos nos ignoran? ¿Qué les dices a las personas que no creen en uno?

Wow… ¡esto es tan cierto! He aprendido que cuando alguien nos ignora es porque ahí no debemos estar y hemos de seguir nuestro camino por otro lado, eventualmente así llegaremos a nuestra gente, nuestra tribu, ahí a donde efectivamente pertenecemos.



En mi caminar, esto me ha servido para darme cuenta de las amistades sinceras, de aquellos que se quedan conmigo en las buenas, malas y peores y que comprenden mi corazón verdaderamente, como cuando necesito espacio porque hay vicisitudes en la vida. Tengo amistades de más de 20 años, y otras personas que solo cruzaron por momentos en mi andar. Siempre he dicho que todos, absolutamente todos llegan a enseñarnos algo, así que aquellos que no pertenecen a mi vida con gratitud y amor les digo hasta pronto. Es importante soltar con gratitud y amor, ya que si dejamos que el rencor llene nuestro corazón, será como una piedra enorme que estamos arrastrando que no nos permitirá avanzar a nuestras metas.



¿Cuántos años tenías cuando decidiste convertirte en lo que hoy eres? ¿Cuál es tu primordial razón de trabajar constantemente en diversos proyectos?

Desde muy pequeñita sentí que tenía un propósito, y a medida que iba creciendo me di cuenta de que ese propósito era “Esparcir amor y conocimiento alrededor del mundo”. Es por esto que, a través de mis conferencias, libros, proyectos empresariales, de impacto social y otros donde colaboro, siempre trato de cumplir esta misión de vida, llevar amor a la gente y compartir del conocimiento que he adquirido de una manera más accesible y amena. Mi razón primordial sería ver que las personas como yo, que vienen de lugares, circunstancias y situaciones como las que yo vengo, puedan soñar y alcanzar esos sueños. Que la gente se diera cuenta de su potencial, que las mujeres se dieran cuenta de que esos sueños que tienen se pueden hacer realidad y que no importan que tan grande o imposible se vea, siempre, con esfuerzo y dedicación, los podrán lograr.



Has viajado por distintos países conociendo culturas y personas ¿cómo describes esas imborrables experiencias?

Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de visitar ya todos los continentes poblados del mundo, en donde he participado de muchas formas, ya sea llevando mi mensaje en cursos, paneles, conferencias, o como voluntaria y filántropa mejorando la vida de muchos. Ver los rostros de la gente a la que sirvo, iluminarse de alegría, ver cómo dejan patrones mentales y sus horizontes se abren, ver cómo comienzan a soñar y a ir tras de sus sueños, sentir su amor y cariño, compartir con ellos su comida, tradiciones, música, incluso sus trajes típicos, todo eso me ha llenado el corazón y abierto la mente. Si le preguntaras a la Jazmín de hace 10 años, hoy soy una persona completamente diferente que se encuentra en constante cambio. Todas estas oportunidades de compartir con personas de todos los rincones del planeta, es lo que ha hecho que mi mente vaya cambiando. Estoy segura que esto es lo que me ha cambiado la perspectiva y lo mejor que he obtenido de mis viajes, siempre ha sido el haber conectado con el corazón de la gente con quien comparto el camino, ya sea por un momento, días o temporadas, pero eso, es lo que más me ha llenado y enseñado en mis viajes.



¿Cuál crees que ha sido el mayor obstáculo que has tenido que enfrentar para estar en el nivel que hoy estás?

El no darme cuenta del poder que tenía en mí misma. Somos el reflejo de ambientes, personas, libros, programas, comida, personas, música y demás factores que nos rodean. Muchas veces, esos factores nos dicen que somos de una u otra manera determinada y que no podremos salir de eso, y a lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo etiquetas que muchas veces nos llevamos a la tumba. Esas etiquetas fungen como anclas que no nos permiten llegar a aquellos lugares que siempre hemos soñado, por miedo, por haber otorgado nuestro poder personal a lo que nuestro alrededor dice. Por muchos años creí que yo era lo que esas etiquetas decían que yo era, sin embargo, después de mucho trabajo introspectivo y de sanidad, me di cuenta de que no existen los límites y que yo no soy lo que las etiquetas digan, sino lo que yo decido ser. Cuando me di cuenta de eso, retomé el poder personal que había repartido a todos esos factores externos y desde adentro comencé mi cambio para llegar a donde hoy me encuentro. Se dice fácil, pero con mucho amor propio, esfuerzo y dedicación, se puede.



Otro gran obstáculo, fue el no ser paciente conmigo misma. El compararnos a otros muchas veces nos hace desanimarnos al ver que lo que hemos hecho es nimio. Sin embargo, cuando comprendemos que somos seres únicos con un propósito único y que nosotros somos los mejores en todo el mundo para cumplir nuestro propósito personal, los puntos de comparación dejan de existir y comenzamos a vivir en nuestro propósito de vida. Y comprender también que somos seres evolucionantes, y por lo tanto, perdonarnos por lo que hicimos cuando no teníamos la información que tenemos ahora. Eso nos libera de un gran peso llamado “culpa”, porque no nacemos sabiendo nada, todo lo vamos adquiriendo a medida que avanzamos reflejando nuestros ambientes y lo que creemos mejor en ese tiempo, así que si en algún momento hicimos algo que hoy nos causa vergüenza, hemos de comprender que si vemos atrás y nos damos cuenta de lo que hicimos y lo cambiamos, vamos por buen camino, porque significa que aprendimos y modificamos un patrón de comportamiento que ya no nos sirve en esta etapa de nuestras vidas. Creer que toda la gente se queda igual siempre desde que los conocimos, sería como creer que el mar siempre es el mismo. Esto aplica en lo introspectivo y en lo social, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho aseverando, “¡tú eres así!” a lo cual tan solo sonrío pues cada quien puede formar la imagen que desee de mí, dependiendo del momento en el que me trataron, sin embargo no significa que yo me identifique así y mi carácter sea eso, eso me dio una gran libertad y quito tanto juicio y culpas que cargaba conmigo, para poder moverme libremente a la consecución de mis metas.



Desde muy joven fuiste madre soltera, cuando saliste embarazada tu novio te dejó, y tú mundo se oscureció completamente, ¿Desde entonces hasta la fecha que tal han sido tus logros en todo lo que has emprendido?

Sí. A los 18 años mi novio y yo nos embarazamos y como es muy común en Latinoamérica, me dijo:

“Aborta o si no te dejo.”



Pude haber abortado, sin embargo preferí no hacerlo. Y le contesté:

“Contigo o sin ti, saldré adelante.”



Y estoy 100% segura que si lo hubiera hecho no estaría donde estoy porque jamás hubiera cambiado mi mentalidad, pero por esa decisión que tomé, mi mentalidad es otra. A partir de ahí, la sociedad en la que viví, muchas veces es muy dura con las madres solteras. Todo el estigma, opresión, juicio y rechazo recayó sobre mí. La gente se burlaba y me dijeron tantas etiquetas tan dolorosas. En muchos trabajos que tuve, se aprovecharon de mí por mi situación de madre soltera, incluso una vez que renuncié por el trato inapropiado que recibí, mi supervisora me grito:



“Tú no puedes renunciar, tú eres una madre soltera y pobre, ¡tienes que seguir trabajando!.”



En otros trabajos me pagaron menos que a mis colegas solo por ser mujer y madre soltera. Así que me cansé y decidí levantar mi empresa y hacer las cosas bajo mis propias reglas. Jamás había emprendido y no tenía idea de cómo hacerlo. Al principio todo fue a prueba y error y fracasé rotundamente en mis primeros emprendimientos, sin embargo, a mí me encanta renombrar el fracaso como aprendizaje. Para mí, el haberme quedado en tierra con todas mis inversiones por los suelos, me hizo abrazar el fracaso y tomar el aprendizaje que viene de él y utilizarlo en mejorar mi mentalidad y poner en práctica ese aprendizaje en nuevos proyectos. Es por eso que siempre digo, si me conociste hace un año, es muy probable que ahora sea completamente diferente puesto que para mí hay una constante y esa es el cambio. He fracasado mucho pero así como fracaso me levanto y esa sabiduría que me ha dado el fracaso, me ha permitido alcanzar los logros que hasta hoy he alcanzado.



¿Qué le dices a las jóvenes que en este preciso momento están viviendo lo mismo que tú viviste cuándo tu novio te dejó embarazada?

Hermosas, la decisión es de ustedes y de nadie, absolutamente nadie más. Ustedes son quienes deciden en su cuerpo.

Si deciden NO tener a ese bebé, entiendan por favor que están en todo su derecho y NADIE tiene derecho a juzgarlas. Si alguien las juzga, ignoren, porque es muy fácil juzgar pero ya vivirlo es muy diferente, y ser madre soltera en esta sociedad es SUMAMENTE difícil y extenuante, así que si no quieren pasar por ello, no se sientan culpables.



Si deciden tener a ese bebé, háganlo sabiendo que no será fácil, pero tienen TODO en ustedes para poder lograr todas las metas que se han propuesto, el poder está dentro de ustedes mismas, habrá que cambiar muchos patrones mentales, creencias limitantes, aprender mucho, entender que ustedes y solo ustedes son responsables de sus vidas y que con mucho esfuerzo, amor y dedicación podrán volar a sus sueños. Sí, costará y dolerá cambiar eso para poder llegar a donde se quiere, pero todo ese esfuerzo, se verá recompensado.



Solo quiero que sepan, que tienen opciones y que la decisión que tomen espero que sea CONSCIENTE e INFORMADA y NADA LAS HAGA SENTIR CULPABLES, de lo que están haciendo y las consecuencias que traerá.



Independientemente de lo que decidan, ustedes son amadas, valiosas y pueden lograr todo lo que se propongan. Si encuentran que alguien les juzga, ignoren y si ya no ven salida en el túnel negro de la vida, con toda confianza pueden contactarme y tendrán una persona quien puede escucharles y guiarles si así lo desean.



¿Cuáles han sido los 5 libros que han marcado un antes y un después en tu vida?

Muchos. Soy un ratón de biblioteca, ¡me encanta leer! Sin embargo aquí van los que me han marcado:





La Biblia



Si la vemos desde un punto de vista no religioso, contiene mucha sabiduría que podemos poner en práctica y que nos cambia la vida.



Piense y hágase rico- Napoleón Hill



Aquí nos muestra la importancia del poder interior y el pensamiento. Es un “must” para aquellos que tienen metas que se ven imposibles y que realmente desean cambiar sus vidas.



La sabiduría del amor- Don Miguel Ruíz

Algo sumamente importante en el mundo es el relacionarnos con las personas, este libro nos muestra cómo relacionarnos desde la perspectiva de lo que los toltecas llamaban amor. Para mí, fue un abrir de ojos



The Art of Communicating- Thich Nhat Hanh

El saber expresarnos y comunicarnos nos ayudará en todos los aspectos de nuestra vida, este libro enseña cómo comunicarse ya sea en relaciones personales o frente auditorios y en lo personal me sirvió muchísimo para mejorar mi manera de comunicarme.



¿Qué libros debe leer un emergente empresario?

Recomiendo que comiencen con aquellos que son de superación personal. Hay muchos autores maravillosos. Muchas veces solo nos enfocamos en los números, en levantar la empresa, en lo que deseamos, sin embargo, el verdadero líder cambia desde adentro en todas las áreas de su vida. Y primero que nada, comienza con lo personal, con la mentalidad, modificando esas creencias limitantes y patrones que nos tienen atascados y cambiándolos por aquellos que nos llevarán a la consecución de nuestras metas. Es menester aprender de áreas como: liderazgo, dominio propio, inteligencia emocional, comunicación, ventas, marketing digital, hablar en público, finanzas, planeación, aprender a entender los números en estados contables, aprender a leer gráficas, inversión, negociación, persuasión, confianza en sí mismo, resiliencia, entre otros.



Síntesis Biográfica

Jazmín Chi Aguillón (Tampico, Tamaulipas México). Es escritora, conferencista, poetisa, maestra y empresaria que ha impartido pláticas, talleres, conferencias y capacitaciones en México, China, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Polonia, Japón, ente otros y ha sido voluntaria y llevado acciones de impacto positivo a través de su filantropía en cinco continentes. Las áreas en las que se especializa son: Educación, Lazos Familiares, Liderazgo, Superación Personal y Motivación. Es defensora de los niños y las mujeres, pro-educación y anti-violencia. Maestra en Educación por la Universidad de Harvard y FEFU de Rusia y asesora empresarial para la Red Nacional México Emprende.