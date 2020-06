"Factura 6 Cifras en 7 días", el revelador libro que transformará la visión de los negocios online Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 08:02 h (CET) En su primer libro, Sergio Marcús, explica cómo se pueden facturar seis cifras en siete días utilizando Internet, transformando así la visión del marketing, las ventas y los negocios online Es probable que, si se coge a un grupo de personas elegidas al azar y se les dice si creen que pueden ganarse la vida con aquella afición que les apasiona, una gran mayoría responda que no.

Si además se les afirmara que no solo pueden vivir de ese talento que siempre han querido cultivar, sino que podrían elegir libremente sus horarios y desde dónde quisieran trabajar en cada momento, aún serán más los que lo verían imposible.

Y si lo remataran diciendo que -para postre- lo podrían hacer facturando más de 100.000 euros en una semana, ya sería abrumadora la cantidad de gente convencida de que se trata de una fantasía seductora pero irrealizable, una utopía.

Sergio Marcús es la evidencia de que es posible hacerlo, porque lo ha logrado en múltiples ocasiones en las decenas de lanzamientos en los que ha participado, acumulando una facturación superior a los 5 millones de euros. Co-fundador de La Agencia -una de las agencias de lanzamientos digitales más importantes en el mercado de habla hispana- Marcús se ha convertido por mérito propio en uno de los referentes en lanzamiento de infoproductos -productos formativos distribuidos a través de Internet- y negocios digitales. El nuevo paradigma digital ha eliminado fronteras y, gracias a las nuevas tecnologías, las posibilidades de compartir conocimientos y servicios son prácticamente ilimitadas.

Desde hace más de diez años, Sergio Marcús es experto en estrategias, modelos de negocio y lanzamientos digitales, y ahora ha decidido plasmar toda esta experiencia en su primer libro, Factura 6 cifras en 7 días. Un libro en el que el autor anima a perseguir el estilo de vida y la libertad soñados dedicándose a divulgar los conocimientos sobre aquello que uno ama y en lo que uno es experto.

En Factura 6 cifras en 7 días, Sergio Marcús explica cómo reprogramar la mentalidad emprendedora para que se adapte a los nuevos negocios digitales de alta rentabilidad. También enseña al lector la esencia de las estrategias de márketing digital y venta online más efectivas, para poder crear un nuevo negocio desde cero o para transformar e impulsar el negocio actual.

Además, el libro cuenta los pasos necesarios para diseñar un infoproducto propio que llegue a facturar seis cifras en una semana, y que además no pierda fuelle con el paso del tiempo sino que genere unos ingresos recurrentes y crecientes. También divulga los secretos para poder multiplicar los ingresos y conseguir nuevos clientes.

En definitiva, en Factura 6 cifras en 7 días Sergio Marcús ayuda a adquirir las habilidades necesarias para poder trabajar en lo que uno quiera, cuando quiera y desde donde quiera. En palabras del propio Marcús, "mi objetivo no es escribir el primer libro sobre infoproductos. Mi objetivo es escribir el mejor libro sobre infoproductos".

