La iniciativa ‘Café INVIVEN’ de Rosa Montaña ofrece un ‘futuro retador’ en medio del confinamiento Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 08:03 h (CET) La médico y sexóloga Rosa Montaña ha puesto en marcha el podcast ‘Café INVIVEN’ donde está entrevistando a grandes personalidades del mundo empresarial y del desarrollo personal. El objetivo de esta iniciativa es poner al alcance de cualquier persona herramientas viables para planificar una ‘nueva normalidad’ desde una visión de positividad y de nuevas posibilidades, a partir del testimonio de grandes ‘triunfadores y emprendedores’ La situación de aislamiento social ha puesto en estado de alarma no sólo al país sino a una parte muy importante de la sociedad. La terapeuta Rosa Montaña lleva atendiendo a personas y a parejas en su consulta durante más de 17 años y reconoce “que la ausencia de metas u objetivos, a nivel personal o en pareja, es uno de los principales motivos por lo que la gente deja de luchar y se suma al conformismo de sobrevivir en vez de vivir intensa y plenamente; una situación que me preocupó desde el minuto cero de esta pandemia al observar la realidad a la que nos enfrentaba”, reconoce la doctora.

Por este motivo, Rosa Montaña decidió acercar a toda la población el conocimiento de expertos emprendedores y profesionales que llevan muchísimo tiempo trabajando el desarrollo personal y profesional de otras personas, “arrancando desde cero en muchos casos y dando giros de 360 grados en sus vidas”, añade Montaña.

Para ello, Rosa ha utilizado la fórmula del podcast y, a través de ’Café INVIVEN’, ha conseguido que voces tan destacadas como Juan Carlos Cubeiro, José Carretero, Teresa Viejo, Marta Grañó o Sergio Marcus, entre otros, estén ofreciendo sus consejos y herramientas profesionales "con el único objetivo de que la gente se plantee una nueva normalidad desde la esperanza y las múltiples oportunidades profesionales que están esperando a ser desarrolladas”. Desde que arrancara esta iniciativa, hace seis fines de semana, los ‘Café INVIVEN' han registrado ya 70.000 escuchas.

“Algunos de estos profesionales de tan alto nivel ya formaban parte de mi “Curso de Especialista en Desarrollo Personal” que dirijo y que se desarrolla con la colaboración de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pensé que teníamos que traspasar ese espacio en estos momentos en los que muchas personas están tan desesperadas. Para poder acercarles voces que hablan desde las posibilidades, el positivismo, los retos y el presente de las opciones, desde sus propias experiencias y ejemplos personales”, explica Montaña quien afronta esta iniciativa de ‘Café INVIVEN’ “como una responsabilidad frente a mis vecinos, amigos y todas las personas que necesitan un apoyo en estos momentos o, como yo siempre digo, ‘una patada en el culo’ que los lleve a hacer grandes proyectos”.

Cada sábado y domingo, a través de la plataforma iVoox, Rosa Montaña desayuna con algunas de estas voces del mundo del emprendimiento para entregar herramientas de éxito gracias a la experiencia de gente como Pau Antó, Silvia Leal, José Manuel Zapata o Silvia Damiano, próximos invitados al podcast. “Espero que cada vez más personas tengan acceso a estas entrevistas totalmente gratuitas pero llenas de nuevas oportunidades y estrategias para seguir avanzando”.

La vallisoletana Rosa Montaña es médico, sexóloga, terapeuta de parejas y emprendedora.

Para más información:

www.rosamontana.com

www.inviven.com

Comentarios Elisabet 02/jun/20 11:22 h. Inspiradora... Te facilita las herramientas necesarias para ver las oportunidades en la vida y no dejar que se escapen. Podcast muy inspiradores tanto a nivel individual en " inviven" como a nivel de pareja en " lo que siempre quisiste saber". ROCIO 02/jun/20 11:19 h. Interesantes, divertidas, realistas y motivadoras entrevistas con las figuras más relevantes del panorama nacional e internacional para el crecimiento personal y profesional. Llevadas con ingenio y sensibilidad para dar al oyente otros puntos de vista y herramientas a la hora de afrontar la vida. Siempre desde una forma positiva y eficaz. Muy recomendables! Gracias!!! Covadonga 02/jun/20 11:09 h. Desayunar con las personas que Rosa Montaña nos trae a nuestra casa , es despertar todos esos sueños que tienes dormidos y sentirte capaz de cualquier reto que te marques . La doctora Rosa Montaña te ofrece herramientas suficientes para que tu camino sea placentero . Es generosa , una líder nata y ha creado un grupo autodenominado “ tribu inviven “ , que luchan para que la sociedad no se deje abatir por la corriente negativa que parte de la prensa pretende traer a nuestros hogares . Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.