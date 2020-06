Los relojes inteligentes han triunfado durante la cuarentena, según Pew Research Center Comunicae

lunes, 1 de junio de 2020, 15:18 h (CET) Desde hace ya varios años los smartwatch han ido incrementando su popularidad entre las personas, tanto deportistas como no deportistas, ya sea por sus diseños modernos o por sus múltiples funciones como coger llamadas, leer WhatsApp y, sobre todo, controlar tu salud. Es este último motivo el que ha hecho que aumentara la compra online por parte de la gente que quería monitorizar de forma más precisa los ejercicios que hacían en sus casas siguiendo las rutinas de Patry Jordan y otros influencers Partiendo de la premisa de que según Pew Research Center, 1 de cada 5 americanos usan un smartwatch o una Smart band de manera regular a fecha de enero de 2020. Esto significaría que en EE. UU. tienen un reloj inteligente cerca de 65 millones de personas.

Además, hace un análisis por segmentos de la población, estimando que los universitarios y personas con estudios superiores, así como las mujeres admiten usar estos dispositivos con mayor frecuencia que los hombres y las personas con menor nivel educativo.

En España esta tendencia referente al uso de relojes inteligentes y pulseras de actividad cada vez se ha ido haciendo más pronunciada y ha acabado explotando esta cuarentena, sobre todo por la necesidad de monitorizar el deporte realizado para cumplir con los objetivos propuestos.

Como se puede ver en el gráfico de más abajo, se puede apreciar cómo se ha incrementado en los últimos años la tendencia de búsqueda en Google con términos como “relojes inteligentes”, “smartwatch” y “reloj inteligente”, con un gran incremento en el último año con respecto a los 4 años anteriores. Además, también se puede ver cómo las búsquedas han aumentado durante el confinamiento, consiguiendo que tiendas online como mundoreloj.net vieran aumentar las ventas de estos dispositivos.

En cuanto a las marcas de relojes inteligentes más conocidas, se encuentran Xiaomi, Garmin, Apple, Suunto, Polar o Huawei. Todas ellas son conocidas entre los deportistas habituales en España, haciendo hincapié en Suunto y Garmin que son las dos marcas por excelencia para runners, triatletas y deportistas de élite que buscan relojes de mayor precisión en las mediciones de las diferentes rutinas deportivas.

Sin embargo, la reina de las ventas es la marca China Xiaomi, que ofrece modelos con diseños bonitos y funcionales con una relación calidad/precio muy difícil de igualar, sabiendo que sus baterías son también de las más duraderas de entre los modelos de smartwatchs disponibles.

No se puede esconder que la cuarentena ha provocado un gran incremento en la realización de deporte en casa (Foto 2) y que, para la realización de este, un reloj inteligente es de gran ayuda, aunque sea cierto que es en exterior donde se puede sacar el máximo partido a este tipo de relojes.

Para finalizar, es importante recalcar que un smartwatch tiene multitud de funciones que pueden ayudar con la rutina diaria de ejercicios o el control del sueño y que sea en casa o en la calle donde se practique el ejercicio, siempre se deben tomar los datos como una referencia y no como una métrica definitiva. Cada uno sabe mejor que nadie cuál es su límite.

