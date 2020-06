Estudios online en la Udima para alumnos de ciclos formativos de fp de salesianos domingo savio

El Colegio Salesianos Domingo Savio, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y SchoolMarket han llegado a un acuerdo para la puesta en marcha del próximo curso de estudios universitarios online para alumnos y titulados de Ciclos Formativos de Formación Profesional, una iniciativa pionera en España La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, SchoolMarket y el Colegio Salesianos Domingo Savio pondrán en marcha el próximo curso tres títulos universitarios online

Marketing y Ventas, Industria 4.0 y Creación de Startups serán las titulaciones que se oferten para estudiantes de último curso, recién titulados y antiguos alumnos

Iniciativa pionera en España al facilitar estudios universitarios especialmente pensados para complementar y enriquecer la formación de técnicos de Ciclos Superiores de FP El Colegio Salesianos Domingo Savio, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y SchoolMarket han llegado a un acuerdo para la puesta en marcha el próximo curso de estudios universitarios online para alumnos y titulados de Ciclos Formativos de Formación Profesional, una iniciativa pionera en España. El auge de la FP, la necesidad por la formación continua y flexible, así como una mayor especialización son las principales motivaciones para ofrecer estas nuevas titulaciones.

Los tres títulos denominados Expertos FP-University pretenden ofrecer una formación que refuerce el currículo de los titulados en cualquier de los ciclos formativos de Formación Profesional ofertados por el colegio madrileño, y en el caso del de Creación de Startups, suponga potenciar las opciones de autoempleo y emprendimiento para los titulados.

Los tres programas están avalados por dos instituciones educativas innovadoras y por profesionales de referencia en el sector: la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y SchoolMarket, agencia y centro de formación especializado en marketing y comunicación.

El título experto FP-University de Industria 4.0 es el primer programa universitario que ofrece una formación con un alto potencial de empleo y aborda temas como la Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), y otros aspectos relacionados con la tecnología y de alta demanda en una sociedad cada vez más digitalizada.

El título experto FP-University en Marketing y Ventas es una especialización que forma en aspectos clave para impulsar el área comercial y el negocio de cualquier empresa y que van desde el marketing digital, el proceso de ventas y el manejo de las herramientas de comunicación y publicidad.

El experto FP-University de Creación de Startups es el primer título universitario que ofrece una formación con vocación práctica empresarial y que les capacita para el emprendimiento a través de modernas metodologías como el CANVAS o el Lean Startup.

La formación es principalmente online, aunque también contempla la realización de masterclass presenciales con profesionales relacionados con las áreas de especialización de cada módulo. Estos están estructurados en 5 módulos de tres créditos cada uno, el último de ellos con un Trabajo de Fin de Curso con un claro componente práctico.

El Colegio Salesiano Domingo Savio es una institución educativa con más de cincuenta años de historia en el distrito madrileño de Ciudad Lineal que ofrece educación desde la etapa de infantil (2 años) hasta bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional.

SchoolMarket es una empresa líder especializada en el sector de la formación que ofrece formación y servicios de marketing y comunicación para centros educativos.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.