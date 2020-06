Se impulsa una iniciativa solidaria de apoyo a las empresas Navarras: Consejos consultivos asesores gratuitos para pymes y micropymes Comunicae

lunes, 1 de junio de 2020, 09:52 h (CET) Expertos/as directivos y empresas se unen a esta iniciativa de forma voluntaria para apoyar la reactivación empresarial Ante la nueva situación de crisis surgida por la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas de cierre, suspensión o disminución de la actividad en el ámbito empresarial así como de las medidas adoptadas en torno a las mismas la asociación sin ánimo de lucro, Apyces se ha activado para poner este servicio diferencial y gratuito en favor de las pymes, micropymes y autónomos como apoyo para afrontar la situación actual y futura.

Esta iniciativa se implanta en estos momentos de forma gratuita como fórmula de acompañamiento, asesoramiento y apoyo en red ya que su utilidad puede resultar una herramienta clave para el fortalecimiento y avance del tejido empresarial navarro.

La iniciativa cuenta ya con personas expertas voluntarias pertenecientes a organizaciones como Nilfix; Sernatec; Nafarco; Jofemar; Caramelos El Caserío; Tutti Pasta; o Intensas, entre otras muchas, para la integración de dichos consejos, y espera seguir consolidando una importante red en Navarra para prestar este servicio.

La implantación de estos consejos consultivos asesores se articulará a través de la plataforma apyces.com, en principio para todas aquellas empresas interesadas, que responderán de forma previa un cuestionario con el fin de identificar los perfiles más adecuados para integrar cada consejo dependiendo de la situación, actividad o sector, y necesidades prioritarias de la empresa o persona autónoma solicitante.

A partir de ahí, Apyces identificará las necesidades, buscará a los profesionales y realizará todas las acciones de secretaría técnica. Finalmente, se propondrán al solicitante diversas opciones a fin de fijar la composición de consejo consultivo asesor que considere más adecuada.

Dada la situación actual los consejos comenzarán a funcionar on line, sin perjuicio de que, una vez superada la coyuntura, sigan celebrándose de forma presencial.

La iniciativa parte de la colaboración y la unión entre profesionales de prestigio. Su conocimiento, talento y experiencia puede resultar de un valor inestimable para afrontar de la mejor forma la situación actual y establecer mecanismos y herramientas para la supervivencia de las pequeñas organizaciones.

La iniciativa cuenta ya con una plataforma para Navarra en apyces.com

El objetivo general: Proporcionar a los empresarios/as de Navarra la posibilidad de implantar en sus organizaciones CONSEJOS CONSULTIVOS ASESORES GRATUITOS adaptados a sus necesidades, dirigidos especialmente al apoyo en las diferentes áreas, apoyo en la validación y desarrollo de nuevos proyectos, inversiones, reestructuraciones, mejoras de rentabilidad y creación de valor para la empresa, etc.

Tanto las empresas que quieran utilizar este servicio como los y las profesionales que quieran formar parte de la red de “consejos consultivos asesores” pueden inscribirse en la web apyces.com o en el correo apyces.cc@gmail.com

