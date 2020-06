El crédito a familias baja en abril a mínimos de 2006 y el crédito a empresas sube un 1,1%, máximo desde 2016 Los préstamos del exterior se redujeron en 153 millones, hasta los 305.960 millones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de junio de 2020, 10:44 h (CET) La deuda bancaria de las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España cayó en abril un 0,4% respecto al mes anterior, con un descenso de 2.972 millones de euros, hasta los 697.013 millones de euros, su nivel más bajo desde el mes de abril del año 2006, al recoger el mes completo el impacto de la crisis del coronavirus, el confinamiento y las restricciones de movilidad y actividad.



Por su parte, la deuda de las empresas se elevó en cambio en abril debido a las medidas de liquidez, hasta los 920.084 millones, una cifra un 1,7% superior a la del mes de marzo, con 15.760 millones más en un mes, y la cota más alta desde febrero de 2016, según los datos del Banco de España publicados este lunes.



El endeudamiento de los hogares españoles se sitúa un 1% por debajo de los niveles de hace un año, pero la evolución mensual refleja una caída de más de 2.972 millones, hasta situarse en niveles de hace justo 14 años, ya que en abril del año 2006, antes de la anterior crisis, se situaba en 689.364 millones de euros.



Mientras, el de empresas se ha incrementando un 1,4% interanual debido a las medidas de liquidez aprobadas por el Ejecutivo para paliar la crisis del Covid-19, como los avales con garantías del ICO.



En los últimos meses, la deuda de los hogares españoles se ha ido estabilizado e incluso ha ido en general bajando, hasta situarse en niveles previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos.



La caída del crédito a las familias en el cuarto mes del año se debió fundamentalmente al retroceso de los créditos al consumo, que registraron una merma de 1.728 millones de euros en un sólo mes y a la caída de casi 1.244 millones de los préstamos hipotecarios.



Así, los créditos hipotecarios, que representan la mayor parte del total, se situaron en 514.470 millones de euros, su nivel más bajo desde abril de 2006, con un retroceso mensual del 0,25% e interanual del 1,7%.



A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone el 73,8% del mismo.



Por su parte, los créditos de las familias destinados al consumo experimentaron una caída mensual del 1% en abril, hasta los 182.543 millones de euros. No obstante, en el último año han registrado un crecimiento del 1%.



De su lado, la financiación al as empresas en el mes de abril se elevó en 15.760 millones de euros, hasta los 920.084 millones de euros, un 1,7% más mensual, debido al aumento de los préstamos de entidades de crédito como consecuencia de las medidas de liquidez para paliar la crisis, frente al retroceso de los préstamos del exterior y los valores representativos de deuda. A nivel interanual repunta un 1,9%.



En concreto, los créditos de entidades bancarias subieron en 17.190 millones en un mes, con un alza del 3,56%, rozando el medio billón de euros (499.539 millones de euros), su nivel más alto desde hace dos años. A nivel interanual repunta un 3,8%.



Entre tanto, los préstamos del exterior se redujeron en 153 millones, hasta los 305.960 millones, aunque en niveles muy similares a los de hace un año, y los valores representativos de deuda mermaron en 1.278 millones de euros (-1,9% mensual) respecto al mes de marzo, hasta los 114.584 millones, aunque bajaron un 0,7%.

