El Centre del Carme prepara una muestra con las ilustraciones de 'Desde mi ventana' realizadas durante el confinamiento En la muestra se podrán ver las creaciones de Javier Mariscal, Juan Berrio, Paco Roca, Lucía Meseguer, Mai Idalgo, Iván Solbes, Tutticonfetti, Ortifus, Boke Bazán, Calpurnio, ESCIF o Dolores Furió Redacción Siglo XXI

lunes, 1 de junio de 2020, 10:29 h (CET) El Centre del Carme Cultura Contemporània prepara una muestra con las ilustraciones con las que artistas y profesionales de la ilustración, el diseño y Arquitectura y familias transformaron sus ventanas en espacios de creación durante el periodo de confinamiento por la COVID-19 mediante la iniciativa 'Desde mi ventana', impulsada a través del #CCCCenCasa.



El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestado que "la exposición 'Desde mi ventana' rememorará un momento en el que las ventanas cobraron un sentido especial en nuestra cotidianidad. Esta muestra nos sirve para cerrar un ciclo, una etapa en la que la cultura y el arte han sabido reinventarse e imaginar otras formas, y en la que desde el Centre del Carme hemos trabajado para cuidarnos a través de la cultura".



Un funambulista, un columpio, un buzo, un baño en la piscina abandonada enfrente de casa, un arcoiris… Más de 50 creadores y creadoras se sumaron a esta iniciativa que invitaba a asomarse a las ventanas con arte y a imaginar otro mundo tras el cristal.



'Desde mi ventana' es una propuesta inspirada en la exposición del Centre del Carme 'Viaje a Corfú. Carlos Pérez. El hombre-museo', como homenaje a quien supo poner en valor la grandeza de diferentes formatos y expresiones artísticas. Esta es una de las iniciativas impulsadas por el Centre del Carme dentro de su programa en línea #CCCCenCasa, y específicamente dentro de su proyecto educativo y de mediación #CCCCHabitantEspais.



El colectivo Arquilecturas, formado por las valencianas Silvana Andrés y Sonia Rayos (cuyo proyecto fue seleccionado dentro de la convocatoria 'Tangent' del Consorci de Museus), desarrollaron este programa en línea dirigido especialmente a las familias.



Con ello, en la sala Zero del Centre del Carme se podrá disfrutar de los populares 'Garriris' de Javier Mariscal, que tomaron las ventanas y los edificios de su entorno y que, con su mundo creativo, conquistaron una parte del afuera que permanecía impasible.



Se podrán ver las ingeniosas ilustraciones de Juan Berrio, Paco Roca, Iván Solbes, Ortifus, Mai Hidalgo o Calpurnio, las creaciones de las y los diseñadores Marta Colomer (Tutticonfetti), Boke Bazán, Ibán Ramón, Tomás Gorría, Lucía Meseguer, así como de los artistas ESCIF, Martín Forés, Lina Vila o Dolores Furió, entre otras propuestas de creadores valencianos.



También se sumaron desde otros puntos de la geografía española como Madrid las ilustraciones de Aurora Gorrión, artista de 'collage', o desde Pamplona la del arquitecto Carlos Pereda. El productor de cine, ganador de un premio Goya de animación, Álex Cervantes, también se sumó a la iniciativa.



El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestado que "a lo largo de estos más de dos meses hemos desarrollado un programa con contenidos específicos para su disfrute desde casa, con lo que hemos llevado la agitación cultural del Centre del Carme a los hogares. Para ello contamos con la colaboración de profesionales de todos los ámbitos de la cultura, desde la música, el cine, la poesía, los cuentos, el arte o la pedagogía", y ha añadido que "hemos trabajado y continuamos trabajando para evitar que esta crisis sanitaria suponga un colapso en la producción artística y para desarrollar nuevas vías que permitan el acceso a la cultura a toda la ciudadanía".



El programa en línea #CCCCenCasa ha llevado más de 80 acciones culturales a los hogares; empezando con la música, reviviendo los conciertos de Sonoras; el cine mediante el ciclo 'Confi(n)ats a la comèdia', con el apoyo de los directores de las películas; recitales de poesía, con las participantes en los laboratorios de ecopoesía; artistas que nos abrieron sus estudios; el primer canal podcast #CCCContesenCasa; visitas virtuales por las exposiciones; entrevistas a profesionales de la mediación y la educación y talleres como el de 'Desde mi ventana' o 'Mus'n' babies', talleres dirigidos a los bebés de 0 a 3 años, se han transformado en recursos sonoros para desarrollar en familia, desde los hogares.



Pérez Pont ha señalado que "con el Centre del Carme ya abierto, recuperamos la experiencia del arte en vivo e iniciamos una nueva etapa en la que la coordinación entre la actividad presencial y la virtual va a ser fundamental. El programa #CCCCenCasa va a continuar ofreciendo propuestas específicas para su disfrute en línea, como una extensión de nuestro proyecto cultural, y al mismo tiempo la visita en persona al Centre del Carme estará vinculada a estos contenidos de forma que lo virtual y lo presencial se fusionan".



Talleres accesibles

El programa #CCCCHabitantEspais ha partido de pensar los hogares como espacios de cultura, lugares donde se vive, comparte y transmite cultura. Aterrizadas sobre las líneas de trabajo del CCCC, las exposiciones y el espacio como tercer docente, pero aplicado a los hogares, las propuestas se han dirigido a los adultos para ser actividades en comunidad, en familia, siempre respetando el ritmo y los intereses de los y las menores.



Las integrantes de Arquilecturas han señalado que "todas las prácticas partían de dos premisas: la primera, que el aburrimiento es un derecho y desde ahí todas las propuestas han estado centradas en la mirada y en la imaginación más que en la producción; la segunda condición era emplear el mínimo posible de materiales, todas las actividades se podrían realizar con un papel y un lápiz, cualquiera que fuera su color, formato o gramaje".



"Con el lema 'Nunca subestimes un folio', lo hemos troceado, arrugado, pegado, usado como molde o bajorrelieve. Hemos tratado de ofrecer a las familias muchas posibilidades en cada una de las actividades pensando en ofrecer propuestas accesibles para todas ellas, con los materiales que tuvieran a su alcance, sin necesidad de impresoras y pensando en acciones que hasta un bebé puede realizar como rasgar un papel", han añadido.

