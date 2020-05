​Distinguir la realidad de la propaganda Suso do Madrid, A Coruña Lectores

sábado, 30 de mayo de 2020, 10:43 h (CET) El régimen de Maduro ha denunciado que Venezuela habría sufrido un intento de invasión vía marítima, dirigida por mercenarios que habrían intentado entrar al país desde el puerto de La Guaira para tratar de asesinar a líderes políticos y dar un golpe de Estado. En el intento, supuestamente encabezado por un grupo de militares procedentes de Colombia, habrían fallecido 8 personas. En el régimen chavista cada vez cuesta más distinguir la realidad de la propaganda. Todo tiene forma de sainete, a excepción de la miseria en la que se halla sumido el país. Por lógica no tiene mucho sentido que un grupo de mercenarios procedentes de Colombia traten de acceder por el Norte del país.











