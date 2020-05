¿Qué hemos hecho para merecernos a estos políticos?

“Pablo Iglesias acusa en la Comisión de Reconstrucción del Congreso a Vox de querer dar “un golpe de Estado” pero “no atreverse” ante la complicidad de Patxi López. Mars tarde, Espinosa de los Monteros abandona la comisión ante los ataques y la chulería de Iglesias y al salir, éste le dice: “Cierre al salir”. ¡Qué espectáculo más bochornoso y lamentable, Dios mío! Bien, ya veo que no hay forma de que se pongan de acuerdo. Ya veo que el cargo les viene grande. Ya veo que no tenemos nada que hacer con la banda de ineptos que nos ha tocado en suerte. Yo les digo que, si nadie da un golpe de Estado, lo haré yo solo. Porque los políticos que tenemos en España en estos momentos no se merecen nuestra confianza: empezando por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y acabando por el último de la sala. Que un bicepresidente se muestre con esa chulería barriobajera faltando el respeto a un miembro y representante de los españoles y que nadie se haya atrevido a llamarle la atención, demuestra que no hay esperanza. Siento asco de la política. Estoy asqueado de todos vosotros, políticos. Y siento una tremenda pena por España.