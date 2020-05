La NBA se marca el 31 de julio como fecha de regreso

La NBA se ha marcado como objetivo reanudar la temporada el próximo viernes 31 de julio, previsiblemente en la sede de Disney en Orlando (Estados Unidos), según ha desvelado el medio deportivo norteamericano The Athletic.



El periodista de The Athletic Shams Charania ha asegurado que el comisionado de la NBA, Adam Silver, y la oficina de la liga informaron a la Junta de Gobernadores de que el 31 de julio es "una fecha objetivo para el regreso de la temporada".



Según fuentes de la competición al propio Charania, la liga ha barajado cuatro escenarios para el posible reinicio: 16 equipos que van directos al 'playoff'; 20 equipos, con fase de grupos; 22 equipos para decidir las plazas finales de 'playoff' con un torneo; 30 equipos, alcanzar los 72 partidos y torneo 'play-in'.



Además, Charania explicó que el propietario de Charlotte Hornets, Michael Jordan, apeló a "la seguridad de los jugadores" y que no se disputen los partidos sin sentido. "Dado que la NBA está priorizando la salud y la seguridad en primer lugar, es poco probable el regreso de 30 equipos", señaló Charania.



La NBA se detuvo el pasado 11 de marzo justo después de que se conociese que el jugador de Utah Jazz Rudy Gobert diese positivo por coronavirus COVID-19.



El pasado 23 de mayo, la NBA confirmaba que mantenía conversaciones con 'The Walt Disney Company' para reiniciar la temporada 2019-2020 en Orlando, a partir del mes de julio, según señalaba Mike Bass, responsable de comunicación de la liga, cuya idea era que el 'ESPN Wide World of Sports Complex de Disney' acogiese el final de la competición.



La sede de Disney en Orlando se establecería como un único sitio para partidos, sesiones de entrenamiento y alojamiento. Esa es la idea que discuten NBA y la compañía estadounidense. "La NBA, en conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA), se encuentra en conversaciones exploratorias con The Walt Disney Company sobre reiniciar la temporada 2019-2020 de la NBA a fines de julio en el 'ESPN Wide World of Sports Complex de Disney' en Florida", informó.