La isla más dividida y la menos poblada del mundo

Los últimos países del Caribe en celebrar el día de la madre son la República Dominicana, Haití y las dependencias francesas, todos los cuales lo realizan en el último domingo de mayo. Esto hace que esta sea una fecha especial conjunta tanto la isla dividida menos poblada y la menos poblada del planeta.



Dichas islas son Santo Domingo y San Martin. Ambas tienen en común ser las únicas dos islas partidas entre dos estados en las Américas, en quedar en las Antillas, en haber sido bautizadas por Cristóbal Colón y en tener casi una mitad de sus habitantes regidos por una administración en lengua oficial francesa.



La primera cuenta con 22 millones de habitantes, una población similar a la de la suma de las más de mil islas antillanas combinadas. Los españoles inicialmente la denominaron La Española, peor luego ésta se ha escindido entre la república hispano-hablante al este que reivindica el nombre dominicano (con el que se llegó a denominar a toda dicha isla) y la de habla francesa y criolla al oeste que volvió a tomar el nombre nativo indígena que esta tuvo antes de la conquista: Haití.



La segunda tiene menos de 80,000 habitantes y está dividida, pero no entre dos Estados soberanos, sino entre dos dependencias. Al norte está un territorio ultramarino de la República de Francia y al sur uno del Reno de Holanda. Ambos tienen el mismo nombre pero escrito en los idiomas de sus colonizadores.



ISLAS PARTIDAS

La mayoría de las decenas de miles de islas que hay en el planeta pertenecen a una sola administración ya sea siendo un Estado independiente (como Taiwán, Malta, Bahréin, Islandia, Sri Lanka, Cuba, Jamaica, Mauricio o Madagascar), una parte ligada a una república o monarquía que tiene otras islas más (como las de los archipiélagos de Canarias, Azores, Baleares , Galápagos o Hawái, o como Madeira, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Puerto Rico o Tasmania,) una dependencia ultramarina (como las que tienen Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega y EEUU en los océanos Atlántico, Indico, Ártico, Antártico o Pacífico) o como una asociación de islas (las británicas, Indonesia, Filipinas, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Nueva Zelandia y varias federaciones independientes de Oceanía).



La idea de fragmentar a una isla entre más de un Estado es algo no muy usual que no se da para el caso de la más grande que hay (Groenlandia, aunque técnicamente Australia es una isla gigantesca) ni para la más geológicamente antigua (Madagascar).



La isla de Borneo es la única que está dividida entre tres Estados (el Sultanato de Brunei y los territorios mayoritarios que se reparten las federaciones indonesia y malaya cuyas capitales se encuentran en otras partes del sudeste asiático). Nueva Guinea también llegó a estar dividida entre tres partes, las cuales fueron asignadas a las potencias europeas de Holanda, Alemania y Reino Unido. No obstante, hoy esta está fragmentada en dos: entre la ex dependencia británica que es Papúa Nueva Guinea y la antigua parte holandesa que fue transferida, al igual que todas sus dependencias en dicha región, a Indonesia.



La mayoría de las islas escindidas entre dos Estados se han asentado en poblaciones con lenguas, creencias o sociedades diferentes. Timor se ha partido entre el oeste que es parte de Indonesia, la nación con más musulmanes que hay, y la república del este de habla portuguesa y de credo católico.



Cuando Irlanda de mayoría católica y tradiciones de tener su propia lengua y cultura nacional se encaminó a conformarse como una república después de la I Guerra Mundial, la corona de Londres separó de esta los 6 condados del noreste con una leve mayoría protestante y descendiente de británicos lealistas, los mismos que crearon la Irlanda del Norte que continuó siendo parte del Reino Unido.



Chipre ha quedado en los hechos partida entre una república de habla turca y fe islámica al noreste y el grueso de dicha isla que habla el griego y es cristiana ortodoxa. Sri Lanka libró una cruenta guerra civil tras lo cual ésta no se dividió entre una mayoría de habla singalesa y budista y la parte nororiental tamil e hinduista.



Todas las islas que han sido partidas en dos han experimentado mucha violencia, algo que también se ha dado en Santo Domingo, pero no en la poco poblada San Martín.



Mientras hay una frontera muy controlada entre la República Dominicana y Haití, entre las dos partes que conforman San Martín hay libre circulación pues ambas, pese a quedar en las Américas, pertenecen a la Unión Europea.



LOS ÚLTIMOS QUE SON LOS PRIMEROS

Mayo es el mes de las madres en cuyo primer domingo España y Portugal celebra dicha fecha junto con varias de sus antiguas dependencias africanas, mientras que en el último domingo de ese mes lo hacen también Francia junto con todos sus territorios ultramarinos y varias de sus antiguas colonias.



Si bien la isla de Santo Domingo es la última en conmemorar a las madres en las Antillas, esto no significa que esta sea la última en todo. Por el contrario, esta es la primera en varias listas. Es la isla más poblada del hemisferio occidental, fue el primer lugar en el Caribe en el cual los europeos se asentaron y donde por primera vez fueron masacrados y repelidos y fue el lugar donde se fundó la primera república independiente latinoamericana y también negra del mundo.



Pese a que la población de Santo Domingo tiene fama de ser alegre, de bailar la bachata y otros tormos calientes y de tener un espíritu jovial y dominguero, esta isla tiene una historia muy violenta.



Los conquistadores exterminaron con los virus que trajeron y con su maltrato a sus habitantes taínos originarios, quienes desarrollaron, junto con otros pueblos centroamericanos, una forma de fútbol precolombino, lograron manipular antes que en el Viejo Mundo la bola de caucho para hacer objetos que reboten, crearon sociedades bien alimentadas y prósperas y surcaron con grandes canoas y piraguas el Mar del Caribe que es tan grande como el del Mediterráneo.



Tras la despoblación de la cuenca caribeña los conquistadores la llenaron de mano de obra esclava traída en condiciones infrahumanas desde el África. El primero de enero de 1804 los esclavos expulsaron a los europeos franceses e impulsaron los movimientos de liberación latinoamericana que en la costa de enfrente iniciaron Francisco de Miranda y Simón Bolívar.



Haití fue muy castigada por París quien la bloqueó y la obligó a tener que reconocer pagar una onerosa deuda. El país que inicialmente fue tan rico por sus exportaciones agrarias nunca se recuperó y se sumergió en el atraso, la corrupción y las tiranías.



PARTICULARIDADES

En Latinoamérica los dos pueblos que habitan dicha isla tienen algo que les distingue del resto. Los más de 10 millones de haitianos han creado la lengua latina surgida en las Américas más hablada que hay. Mientras todos los 35 Estados soberanos del Nuevo Mundo tienen una lengua europea oficial y muchos conservan lenguas indígenas, Haití y otras islas aledañas han creado un nuevo idioma (el Criollo) que es uno de gramática y estructura africana pero con léxico y palabras tomadas del antiguo francés.



Los dominicanos, por su parte, son el pueblo que más rebeliones de independencia ha tenido pues ellos se han liberado de las ocupaciones de España, Francia, Haití y EEUU. También fueron la única antigua colonia de Madrid que, décadas después de su independencia, fue nuevamente ocupada por los realistas de dicha metrópolis.



Además de San Martin, Francia tiene otras dependencias pobladas en las Américas: San Bartolomé, Guadalupe y Martinica en las Antillas, Guyana Francesa empotrada en Sudamérica (que hace que en este continente haya un pedazo de la Unión Europea, donde también está una de sus bases de cohetes para el espacio) y San Pedro y Miquelón cerca a las costas de Canadá.



Los Países Bajos le da tanta importancia a sus dependencias americanas, las mismas que, pese a tener pocos habitantes, han hecho que esta potencia europea se defina como un Reino Unido que integra como pares iguales a sus distintas Antillas holandesas que son seis. Algo a destacar es que una buena parte de los antillanos holandeses habla un idioma propio derivado del español y del portugués, el cual es el papiamento, otra lengua criolla y latina creada en las Américas.



PS- Dedico esta columna a Sarina, mi abuela haitiana y quien fue una buena madre, abuela y bisabuela, y quien hace casi dos décadas celebró su último día de las mamás.