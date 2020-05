El movimiento Amigo del Día lanza “¿Quedamos a comer?” Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 19:16 h (CET) La campaña “¿Quedamos a comer?” pretende ser la comida más grande del mundo en apoyo a los pequeños restaurantes No cabe duda de que el sector restauración es uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19. En España se enfrenta a pérdidas de hasta 3 000 millones de euros y pone en riesgo 1.7 millones de puestos de trabajo. Una gran parte de estas pérdidas corresponden al pequeño negocio – 300 000 restaurantes. Amigo del Día es un movimiento sin ánimo de lucro que ha querido poner su grano de arena en la lucha para salvar a los bares y restaurantes con una iniciativa muy práctica: animar a todos a quedar con sus amigos para hacer un menú del día en restaurantes locales entre los días 20 y 30 de julio, Día del Amigo en Argentina y Día Internacional de la Amistad de las Naciones Unidas respectivamente. De esta forma se crea consciencia de la necesidad de apoyar a estos pequeños negocios no solo en las primeras semanas de desconfinamiento pero a largo plazo.

La campaña “¿Quedamos a comer?” fue iniciada en España, pero será de ámbito global, gracias a la contribución de un grupo de extranjeras afincadas en Barcelona y apasionadas de la comida - la experta en marketing digital Chelsea Anthon, mitad australiana - mitad española, Erin Nixon, americana y propietaria de un pequeño restaurante en el barrio del Born, Mila Nikolova, de Bulgaria y propietaria de una agencia digital y Lior Shechori, guía gastronómica israelí. La inspiración vino de la tradición española del “menú del día” introducida en los años 1960 para estimular la economía española. Hasta el día de hoy muchos restaurantes en España ofrecen este menú de tres platos (primero, segundo y postre + bebida) los días laborables. Pero en muchos otros países es una novedad, y ya se están viendo casos de éxito en restaurantes en Reino Unido o Australia donde lo están implementando seguidores del movimiento.

¿Cómo funciona?

Los restaurantes se inscriben gratis en la plataforma de Amigo del Día en tres sencillos pasos. De esta forma los clientes los encontrarán en el mapa de su ciudad y podrán también buscar por tipo de comida, rango de precios y servicio (take away, entrega a domicilio/oficina o reserva en el propio local).

Amigo Del Día dará publicidad a los restaurantes en sus redes sociales y a través de embajadores.

La campaña ocurrirá entre el 20 de julio y el 30 de julio, y fotos de esas comidas serán compartidas en sus redes sociales con el hashtag #amigodeldia.

Amigo del Día también hace un llamamiento a las plataformas de delivery para reducir, o incluso anular sus comisiones, durante los días de campaña, ya que ayudaría a muchos pequeños restaurantes, especialmente en la situación actual.

