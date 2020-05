Schaeffler Iberia da soporte a las industrias esenciales durante la crisis del Coronavirus Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 17:31 h (CET) Schaeffler Iberia ha podido garantizar los suministros y la atención a sus clientes incluso durante el cese temporal de toda actividad productiva no esencial decretado por el gobierno a finales de marzo.Schaeffler suministra componentes relevantes para equipamientos del sector médico, entre otros, para tomógrafos computarizados y equipos de rayos X . Se han implementado medidas de prevención y de seguridad como el teletrabajo, así como distintos protocolos de actuación relacionados con la Covid-19 A pesar de la situación actual excepcional debido al Coronavirus, la División Industrial de Schaeffler Iberia no ha interrumpido su actividad, manteniendo la atención y el servicio al cliente, así como el suministro de sus productos.

Una vez más, se ha vuelto a evidenciar la importancia de los rodamientos como componentes indispensables para el funcionamiento de todo tipo de maquinaria. Así, a finales de marzo, en el momento más crítico en el que se decretó el cese temporal de toda actividad productiva no esencial, numerosos clientes de sectores considerados esenciales solicitaron que Schaeffler Iberia, y en particular su Linear Quick Center (LQC) en Barcelona, pudiera mantener su actividad al haber sido clasificado como ''relevante para el sistema'' en su cadena de suministro.

Para muchos de los sectores industriales Schaeffler en la Península Ibérica es un proveedor clave de referencia. Por eso, durante esta grave crisis sanitaria era sumamente importante y necesario poder seguir suministrando los componentes a sectores esenciales tales como la industria del envasado y embalaje de bebidas, alimentos y medicamentos, fabricantes de sistemas de manipulación, sector ferroviario, fabricantes de equipos médicos, algunos de ellos imprescindibles durante la Covid-19.

Equipamientos médicos como por ejemplo los tomógrafos computarizados (CT) y equipos de rayos X presentes en todos los hospitales, entre otra tecnología, cuentan con subsistemas y componentes precisos y silenciosos de Schaeffler, como los sistemas de recirculación de cuatro y seis hileras de bolas, que se suministran listos para el montaje desde el LQC de Schaeffler Iberia. Se trata de equipos clave para evaluar la evolución de los pacientes ingresados por COVID, por su papel en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, como en el caso de los equipos de rayos X. Otros equipos hospitalarios, como algunas camas especiales para pacientes, los sistemas de techo y las mesas de operaciones, también están equipadas con sistemas de recirculación a bolas de Schaeffler. Los rodamientos rígidos de bolas y las jaulas de agujas de Schaeffler también desempeñan un papel importante en este sector, utilizándose en ventiladores simples para la atención de emergencia del paciente.

Para poder continuar de forma segura con la operativa de negocio y garantizar la cadena de suministro y la atención a sus clientes durante estas semanas de confinamiento, Schaeffler Iberia ha adoptado las medidas de prevención y de seguridad necesarias como el teletrabajo, y se han implementado medidas adicionales recogidas en sus protocolos relacionados con la Covid-19.

Schaeffler Iberia opera en la Península Ibérica desde hace 60 años con sus marcas INA y FAG. Desde el Linear Quick Center de Schaeffler Iberia de Sant Just Desvern (Barcelona), Schaeffler Iberia suministra toda la gama de sistemas de tecnología lineal según las necesidades del cliente: ejes, guías y husillos que se entregan al cliente ya montados y listos para instalar. Actualmente, desde Sant Just Desvern el Linear Quick Center presta servicio a Italia, Portugal y España.

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Su gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo con tecnologías sostenibles e innovadoras para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2019, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 86.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

