El 8 de junio se celebra el día mundial del Océano con Sprout World luchando contra el plástico

viernes, 29 de mayo de 2020, 14:12 h (CET) Un lápiz que se puede plantar después de su uso es una alternativa verde a los más de 135 millones de bolígrafos que se producen cada día en el mundo El 8 de junio se celebrará el Día Mundial del Océano. Es la oportunidad de recordar que el ambiente marino está experimentando una contaminación plástica sin precedentes en la historia humana con más de 12 millones de toneladas de plástico arrojadas a los océanos cada año.

La situación es crítica: si las cosas continúan de esta manera, habrá más plástico en los océanos que peces y animales marinos en 2050. Por eso ahora es el momento para que las empresas y los consumidores reconsideren sus prácticas de compra y opten por el uso de productos sostenibles y ecológicos en su vida diaria.

Sprout World, startup innovadora en el sector de los regalos promocionales (merchandising), trabaja a diario para la preservación del planeta y participa activamente en la reducción del uso de plástico gracias a sus productos innovadores, libres de plástico y 100% biodegradables.

Michael Stausholm, fundador de Sprout World explica, “Muchas empresas buscan soluciones más sostenibles para ofrecer tanto a sus empleados como a sus clientes externos, y así es como desde Sprout World hemos encontrado nuestro lugar en este mercado tan competitivo. Entre la cruzada antiplástica y las innovaciones, estamos revolucionando el sector del regalo promocional ofreciendo alternativas reales al uso del plástico en ciertos objetos cotidianos de la vida de oficina. Desde el primer lápiz plantable hasta la cuchara 100% biodegradable”.

Con esta filosofía, Sprout World ha vendido 25 millones de lápices plantables hasta ahora en más de 80 países. La misión es luchar contra el plástico e inspirar a las personas y a las empresas a cambiar su comportamiento de una manera más ecológica. Paso a paso.

Sprout Pencil, el lápiz de nueva generación

A principios de año, Fast Company (revista estadounidense de negocios) votó a Sprout World como la segunda empresa más innovadora de Europa por su lápiz plantable. Las instrucciones de uso son muy simples; cuando el lápiz se ha quedado corto, el usuario puede plantar la parte trasera donde se encuentran las semillas y así ver crecer una flor, una hierba aromática o un árbol frutal después de unas pocas semanas. Esta verdadera innovación revoluciona así un objeto cotidiano de más de 400 años de historia. También anima a los usuarios a adoptar gestos sostenibles en su vida cotidiana, en particular reduciendo el uso de un bolígrafo en favor de un lápiz que tiene un menor impacto ecológico.

Sprout Spoon, revoluciona los coffee breaks

La última innovación de Sprout World en la lucha contra el uso excesivo de plástico en los negocios es la cuchara Spoon. 100% biodegradable que reemplaza tanto la bolsa de té empacada la mayor parte del tiempo con una bolsa de plástico como el toque tradicional. Esta cuchara dos en uno está hecha de materiales naturales que permiten su compostaje después de su uso. Igual que el lápiz Sprout es posible personalizarlo con logotipo y mensaje.

En un momento en que la ecología y los enfoques eco-responsables ya no son solo una tendencia, sino una necesidad para la preservación de nuestro planeta azul, cada vez más empresas están cambiando su forma de consumir y eligen Sprout World para sus regalos de promoción.

Los productos de la firma danesa ya han conquistado grandes grupos en todo el mundo, Coca Cola, Disney, L'Oréal, Estee Lauder, Champagne Laurent Perrier , hasta Richard Branson o Michelle Obama.

