Los clubes de fútbol con tecnología se ahorrarán más lesionados en el reinicio de la liga, según Director11 Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 13:55 h (CET) En la excepcional situación de confinamiento por la pandemia del COVID-19 la apuesta por la tecnología se ha convertido en una salvación para los equipos profesionales de fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. El 90% de ellos puede monitorizar el entrenamiento personal de cada jugador a través de diferentes dispositivos de medición de los futbolistas en sus casas Desde Director11, la startup española que ha desarrollado una plataforma que permite la gestión deportiva de equipos profesionales de fútbol, se advierte que la tecnología hoy es más que necesaria en el fútbol profesional, no sólo para monitorizar los entrenamientos de los jugadores en sus casas sino para continuar la gestión del club teniendo interconectados a todos los empleados de los diferentes departamentos.

Sergio Casalins, CEO de Director11 explica, “Todos los equipos de fútbol profesional cuentan con diferentes herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo diario. Con la llegada de la pandemia, tener la capacidad de seguir en contacto, aunque sea a distancia, es algo muy importante, tanto para jugadores con el staff del club como entre los miembros de los distintos departamentos, para supervisar el estado físico de los jugadores y permitir que cada miembro pueda seguir avanzando en su trabajo diario”.

Los clubes, cada vez tienen una necesidad mayor de disponer de herramientas capaces de absorber toda la información y mostrarla en una única plataforma. Aquí es donde cobra especial relevancia Director11, que ha creado una herramienta que permite no sólo que cada miembro del club recopile su trabajo, sino también que la información recogida por los clubes de distintas plataformas para la monitorización de los futbolistas o el análisis de datos de los partidos, pueda ser recogida y posteriormente analizada por el equipo técnico desde un software común.

“Con Director11 permitimos que cada miembro del club tenga acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo, lo cual facilita mucho que puedan obtener cualquier información que necesiten. A pesar de que la actividad deportiva se ha visto prácticamente frenada, desde nuestro servicio de atención al cliente hemos notado un aumento de actividad en muchos departamentos, que siguen trabajando igual o más que siempre.”, explica Casalins.

La tecnología está permitiendo no sólo monitorizar las constantes de los futbolistas, también gracias a ella los equipos de fútbol profesional están realizando entrenamientos a distancia. Aunque inevitablemente existen limitaciones dependiendo de cada futbolista y del equipamiento del que dispongan, es fundamental poder mantener una rutina de trabajo para mantener un mínimo de preparación física y en esto la tecnología juega un papel muy importante.

Además, gracias a esta tecnología de control a distancia los entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas o fisioterapeutas pueden monitorizar y realizar un seguimiento de los cambios físicos, la pérdida de masa muscular, la dieta o el peso de cada uno de los jugadores de los equipos y establecer un plan de acción que les ayude en el mantenimiento de su salud.

“Es inevitable que el confinamiento afecte al estado físico y al rendimiento de los jugadores debido a la falta de encuentros al nivel que exige el fútbol profesional. Sin embargo, gracias a la tecnología existente, los equipos pueden controlar de manera individual el estado de sus jugadores, compartirlo con el resto del staff y proponer entrenamientos personalizados según cada caso”.

La tecnología a la vuelta del confinamiento

La pandemia actual ha permitido a muchos expertos justificar la inversión en tecnología por parte de los equipos de fútbol. Aunque ya era una realidad muy necesaria en el sector profesional, las difíciles circunstancias de confinamiento han convertido en esencial el uso de esta tecnología.

Desde Director11 se explica, “Después de esta crisis, al igual que en otros sectores, creemos que los clubes verán más necesaria la inversión en tecnología. Estas herramientas están cada vez más presentes y ayuda a potenciar el trabajo de cada área, monitorizando a distancia a sus jugadores y permitiendo mejorar la comunicación con ellos y resto de departamentos”, explica Sergio Casalins.

Por otro lado la tecnología ganará peso no sólo en las gestiones internas del club como los entrenamientos y la gestión de los jugadores. Cada vez será más habitual encontrarse otro tipo de tecnología como la medición de temperatura de los espectadores o la comunicación personal a través de APPs.

“La crisis del Covid-19 ha mostrado un nuevo escenario en la gestión de los clubes, que comenzarán a invertir más en tecnología. El retorno de esta inversión será fundamental para su crecimiento. Con la crisis actual, el fútbol se ha visto muy golpeado, pero se ha convertido también en la oportunidad de dar un paso al frente y aportar soluciones, todo el sector se está movilizando y estoy seguro de que saldrá reforzado”, explica Sergio Casalins.

Inversión en tecnología para detectar talento dentro del club

Otro aspecto que se destaca desde Director11 es la futura inversión en tecnología destinada a la cantera. La crisis del coronavirus cambiará la forma de hacer fichajes por parte de los equipos. Ahora se buscará optimizar la cantera en búsqueda de talento antes que desembolsar millones en fichajes.

El uso de tecnología permite entrenar de manera personalizada y optimizar estos entrenamientos en función de las especialidades de cada jugador permitirá detectar talento y perfeccionarlo desde edades tempranas en la cantera.

En los últimos 3 años, los equipos de fútbol han estado invirtiendo en esta tecnología aplicada a la cantera. Después de la crisis actual y con un mercado de fichajes a punto de explotar, la optimización de la cantera se convierte en primordial para las próximas temporadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las razones por las que nunca puede faltar un purificador de aire en el hogar por purificador.fun El 8 de junio se celebra el día mundial del Océano con Sprout World luchando contra el plástico Herbalife Nutrition otorga 100.000 dólares adicionales para The Hunger Project #OneRoomOneLife, una noche en ARTIEM ayuda a una familia Tecnomari analiza los 5 mejores móviles libres del mercado