Los youtubers Molaviajar regalan 15.000 guías de viaje durante la crisis del Coronavirus

viernes, 29 de mayo de 2020, 13:47 h (CET) Los creadores de contenidos digitales de viaje españoles, junto con IATI Seguros, van a repartir de manera gratuita su última guía de Nueva York La pandemia global ha hecho que, durante unos meses, los viajes se hayan tenido que parar. Por eso, para intentar entretener en tiempos de Coronavirus y soñar con esos viajes futuros en destinos a los que ahora no se pueden visitar, los famosos youtubers españoles Molaviajar, junto con IATI Seguros, han decidido regalar 15.000 guías de viaje entre sus seguidores. La iniciativa servirá para repartir de forma gratuita la última guía que han creado de Nueva York, una de las ciudades más visitadas del planeta.

La guía de viajes que van a regalar, con el apoyo de IATI Seguros, explica los mejores consejos para conocer la Gran Manzana con mapas ilustrados, rutas, y trucos viajeros narrados en primera persona. “Tras más de 13 años cultivando nuestra pasión, que es viajar, hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares en el mundo. Si tuviéramos que quedarnos con una sola ciudad, esa sería Nueva York”, explica Adri Rodríguez, creador junto a Gosia Bendrat de uno de los canales más grandes de viajes en España y que suma más de 300.000 seguidores.

Para conseguir la guía de viaje gratuita tan solo hay que acceder a la tienda on-line de Molaviajar, donde se cuenta la forma de hacerse con algunos de los miles de libros que van regalar para inspirar a muchos viajeros durante esta crisis del Covid-19. “Molaviajar siempre hace cosas extraordinarias y nuestra empresa, que los apoya desde sus inicios, quería ayudar en estos tiempos complejos y seguir apostando por los viajes y los viajeros como siempre lo ha hecho”, afirma Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Acerca de Molaviajar

Molaviajar es uno de los canales de Youtube de viaje con más seguidores en España. En 2008 Adri y Gosi, un gallego y una polaca, crearon uno de los blogs del sector travel de referencia internacional en lengua española. En 2011 dieron una vuelta al mundo durante su luna de miel y en la actualidad siguen recorriendo el planeta junto a sus hijos, Dani y Oli. Desde 2013 se dedican al cien por cien a la creación de contenido de viajes.

Con más de medio millón de seguidores en redes sociales y miles de visitas en su página web Molaviajar.com su comunidad es una de las más grandes y fieles de la blogósfera. El año pasado auto-editaron su primera guía de viajes de la Costa Oeste de Estados Unidos.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

