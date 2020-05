Tecnomari analiza los 5 mejores móviles libres del mercado Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 13:51 h (CET) Una vez más, esta empresa de móviles libres analiza cuales son los 5 mejores dispositivos del mercado para que todos lo compradores o posibles compradores de móviles libres baratos lo tengan un poco más fácil Top 5 de los mejores móviles libres

Y es que, escoger entre los infinitos móviles baratos puede llegar a ser una tarea de los más complicada si empresas como Tecnomari no dan el top 5 y las claves para saber comprar móviles baratos.

Como dato relevante, añadir que a la hora de comprar móviles baratos libres se deben tener en cuentas las necesidades a personales de cada usuario y enfatizar en aspectos básicos tales como el procesador, la capacidad de almacenamiento, la batería y la cámara.

Samsung Galaxy S20 Ultra. En la gama Galaxy S de los móviles Samsung está este móvil con pantalla Dynamic AMOLED 6,9", procesador Exynos 990, almacenamiento de 128 o 512 GB, una batería de 5.000 mAh, con unas cámaras traseras ultra angular de 12 MP, angular de 108 MP, telefoto de 48 MP y zoom óptico híbrido, todo esto por un precio de lo más razonable.

Huawei P40 Pro. Puede que este sea uno de losmóviles Huawei y el móvil con mejor cámara de este 2020, con unas cámaras traseras sensor RYYB 50 MP, ultra gran angular 40 MP, telefoto 12 MP y zoom óptico 5x. Además, posee un procesador Kirin 990, una pantalla OLED 6,58” y una batería de carga rápida de 4.200 mAh de capacidad.

Oneplus 8 Pro. Una de las mejores apuestas de la marca Oneplus es este Oneplus 8 Pro, con pantalla Fluid AMOLED 6,78”, procesador Snapdragon 865, almacenamiento interno de 128 o 256 GB, cámara trasera con 48 MP Sony IMX689, 48 MP ultra gran angular y Telefoto 8 MP, con una cámara frontal de 16 MP, una batería de carga rápida de 4.510 mAh y un precio asombroso, comprar este móvil es ir sobre seguro.

Xiaomi Mi 10. Dispone de una pantalla 6,67" AMOLED FHD+, un procesador Qualcomm Snapdragon 865, una batería de carga rápida de 4.780 mAh, cámaras traseras de 108 MP principal, 2 MP bokeh, 13 MP gran angular, 2 MP macro f/2.4 y una frontal de 20 MP, es sin lugar a duda, junto con el Huawei P40 Pro, una de las mejores opciones de entre los móviles Xiaomi de la marca china.

iPhone 11 Pro Max. No podía faltar en esta lista uno de los mejores móviles iPhone, con un procesador Chip A13 Bionic, una pantalla de OLED 6,5” Super Retina XDR, cámaras traseras de 12 + 12 + 12 MP gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, doble OIS, zoom óptico 2x, es sin lugar a duda una de las mejores apuestas para aquellos que busquen móviles de gama alta.

Así pues, estos son los 5 mejores móviles libresque la empresa Tecnomari sugiere si se está pensando en comprar un nuevo smartphone.

