Stay Safe Plus de InterMundial, la apuesta de valor para el sector hotelero

viernes, 29 de mayo de 2020, 13:03 h (CET) Este seguro permite a los establecimientos ofrecer las prestaciones necesarias para reforzar la asistencia médica frente a un posible contagio vírico por COVID-19 de sus clientes, distinguiéndoles con un sello de competitividad. Stay Safe Plus incluye "Hotel Doctor", un innovador servicio que ofrece atención sanitaria permanente las 24 horas del día y dota al hotel de un equipo de diagnóstico online con las herramientas necesarias para hacer las pruebas médicas InterMundial, especialista en soluciones aseguradoras de alto valor añadido, ha desarrollado, en conjunto con algunas de las principales asociaciones hoteleras de España, un producto de innovación que ofrece respuesta a las necesidades de los alojamientos en la situación actual.

Este nuevo producto, Stay Safe Plus, capaz de aunar seguros y servicios en perfecta afinidad, nace precisamente de la colaboración entre el sector hotelero e InterMundial y pone a disposición de los establecimientos los servicios sanitarios necesarios para ofrecer una asistencia médica de calidad a sus huéspedes. Diseñado en exclusiva para hoteles y otros alojamientos turísticos, Stay Safe Plus permitirá a los establecimientos, tanto de España como de Italia y Portugal, ofrecer un servicio de asistencia sanitaria basada en los más altos estándares de calidad y dar respuesta a las demandas de los clientes más exigentes.

De esta forma, Stay Safe Plus de InterMundial cuenta, entre otras, con las siguientes coberturas:

Servicio de video consulta médica durante las 24 horas del día, disponible todos los días del año, con un equipo de especialistas sanitarios que podrá diagnosticar y recetar el tratamiento necesario.

Servicio Hotel Doctor; con el que los hoteles contarán con un equipo de diagnóstico online en el propio establecimiento. El servicio Hotel Doctor dota al alojamiento de las herramientas sanitarias profesionales necesarias para realizar un diagnóstico médico a través de la medición de la saturación de oxígeno en sangre, la toma de la temperatura corporal, electrocardiografía; y la escucha y el análisis de sonidos cardiacos, pulmonares y abdominales, entre otras pruebas.

Hasta 100.000 euros por cada huésped para gastos médicos y de hospitalización, derivados de contagio vírico por COVID-19.

Servicio de repatriación o traslado sanitario por contagio por COVID-19 del asegurado y sus acompañantes.

Gastos por prolongación de la estancia en el hotel por situación de cuarentena o por hospitalización del huésped o sus acompañantes por causa de contagio por COVID-19.

Junto con estas garantías, Stay Safe Plus cuenta con otros muchos servicios adicionales que cubren la asistencia en caso de contagio por COVID-19.

La asistencia sanitaria como ventaja competitiva para los hoteles

Además, a través de la innovadora solución de InterMundial, los hoteles podrán disponer, automáticamente, de un sello distintivo que les reconoce como beneficiarios de esta garantía. De esta forma, contar con Stay Safe Plus diferencia y posiciona a los establecimientos dentro del competitivo mercado hotelero.

Este producto cuenta con el respaldo y solidez del mercado de seguros británico Lloyd’s.

En palabras de Manuel López, CEO del Grupo InterMundial, “con este seguro, los hoteles serán capaces de ofrecer una asistencia sanitaria de excepcional calidad, al tiempo que visibilizarán el esfuerzo y compromiso que adquieren los establecimientos con sus clientes. Contar con el distintivo Stay Safe Plus genera un alto nivel de confianza entre los usuarios que, a la hora de elegir un establecimiento, priorizarán y se decantarán por aquellos que brinden una mejor asistencia médica. Disponer de Stay Safe Plus se traducirá, en el corto plazo, en un incremento en las reservas del hotel”.

