La bodega Pago de Carraovejas aúna innovación y tradición gracias a la ciberseguridad Next-gen de Sophos

viernes, 29 de mayo de 2020, 12:07 h (CET) El Firewall XG y Sophos Endpoint Protection permiten a Pago de Carraovejas securizar sus infraestructuras y garantizar la ciberseguridad de sus procesos, aumentando el rendimiento de sus redes Sophos, líder global en seguridad para protección de redes y endpoints, ha sido elegido por la bodega Pago de Carraovejas para reforzar la ciberseguridad de sus redes y Endpoints, reafirmando así la apuesta clara que la bodega realiza desde hace años por la innovación tecnología y la seguridad. Con el apoyo de Metafrase, compañía especializada en implementación de soluciones de ciberseguridad y explotación de sistemas, y la consultora informática Nethive, la bodega ha desplegado soluciones de ciberseguridad de última generación que le permiten contar con una infraestructura de TI estable, sencilla y segura desde la que trabajar.

La bodega Pago de Carraovejas cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de vino con D.O. Ribera de Duero que distribuye en el mercado nacional e internacional. Con más de 100 trabajadores, Alma Carraovejas cuenta con varios proyectos y centros de elaboración en Valladolid, Segovia, Burgos y Ourense. Por su parte, la finca de Pago de Carraovejas comprende 220 hectáreas de superficie y más de 20.000 m2 de modernas edificaciones en las que tradición y vanguardia se unen con las más modernas tecnologías y el respeto por los procesos naturales.

Pago de Carraovejas se encuentra a la vanguardia del sector enológico, ya que su apuesta por la digitalización les ha conducido a adaptar su modelo de negocio a las nuevas necesidades del mercado, implementando las más avanzadas tecnologías, al tiempo que mantienen y respetan sus raíces de tradición y calidad en sus vinos. La bodega cuenta con proyectos de última generación como la implementación de la Inteligencia Artificial en su proceso de elaboración del vino y una solución basada en la robótica para poder hacer frente al cambio climático. La dispersión geográfica de sus sedes, así como la digitalización de los procesos de producción, elaboración y distribución, requieren que los 2 servidores físicos y los 60 ordenadores que forman su infraestructura de TI gestionen grandes cantidades de datos, por lo que el departamento de TI necesitaba contar con sistemas que ofrezcan una gestión sencilla que permita el control y el acceso remoto a la red por parte de los trabajadores.

Por otro lado, la bodega mantiene un proceso de crecimiento continuo, tanto a nivel de equipo como de instalaciones por lo que se enfrentaban a problemas de escalabilidad y rendimiento a la hora de escalar su infraestructura. “Hasta ahora contábamos con soluciones complejas que no cumplían con nuestras necesidades actuales y tenían un alto coste de escalabilidad y de conexión a la red en remoto. Además, con las continuas ampliaciones de personal y estructura, el rendimiento de nuestras soluciones en cuanto a procesamiento de tráfico era insuficiente, lo que implicaba riesgos de seguridad y reducía la eficiencia”, comenta Álvaro Arranz, director de Sistemas IT de Pago de Carraovejas.

Gracias al asesoramiento de Metafrase, especializados en soluciones de ciberseguridad de Sophos, y tras el estudio elaborado por Nethive, las soluciones de seguridad sincronizada de Sophos han sido elegidas la mejor opción para proteger de forma flexible y adaptada los sistemas de TI de la bodega. La elección de Sophos XG Firewall, basada en tecnología Deep Learning y con capacidad de respuesta automática frente a las amenazas, ha permitido a los administradores de TI tener mayor visibilidad de la infraestructura, protegiendo la red y a los usuarios, además de detectar posibles riesgos en la red de la bodega, como aplicaciones desconocidas, actividades de alto riesgo, cargas sospechosas y amenazas avanzadas. Por su parte, la implementación de Sophos Endpoint Protection ha permitido a Pago de Carraovejas proteger los entornos de los más de 60 dispositivos de sus empleados, gracias a su despliegue rápido y sencillo en la nube o en local, el control sobre la web, las aplicaciones, los dispositivos y los datos, y la posibilidad de detectar el malware en el sistema y prevenir la pérdida de datos y las posibles brechas de seguridad.

“Las nuevas soluciones no solo son potentes, sino que son sencillas de usar y más económicas. Además, algo que hemos notado desde el primer día y valoramos de forma muy positivamente, es que el servicio de soporte ante cualquier incidencia es infinitamente más rápido y de mayor calidad que el de nuestro anterior proveedor, lo que nos da confianza y tranquilidad”, afirma Álvaro Arranz.

Gracias a la seguridad sincronizada de Sophos los dispositivos y el firewall pueden compartir su estado y datos para identificar las amenazas y limitar posibles infecciones a la red. Las nuevas soluciones no solo han permitido a Pago de Carraovejas aumentar los niveles de protección y calidad, sino que han podido reducir los costes de implementación y servicio. Además, se ha garantizado el acceso remoto seguro a su infraestructura, tanto desde sus centros de trabajo situados en Segovia, Burgos y Ourense como desde cualquier ubicación con acceso a Internet, y se ha reducido el coste de ampliación de nuevos puntos de acceso inalámbrico. Por último, las soluciones de Sophos le aportan agilidad y sencillez en la gestión diaria de los sistemas, mucho más sencilla e intuitiva que la anterior solución con la que contaban, y centraliza todas las herramientas en una sola plataforma.

