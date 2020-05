Restaurantes y bares apuestan por las bolsas de papel Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 11:03 h (CET) Bolsapubli presenta en junio su nuevo modelo de bolsas de papel de base ancha Take Away con cierre de seguridad para preservar del COVID 19 Gracias a las sugerencias de los clientes y el ánimo por innovar, la fábrica de bolsas de papel, Bolsapubli, ha creado un sistema económico para cerrar las bolsas de una manera sencilla y eficiente. El envase presenta unas asas exteriores más largas de lo común, ese detalle se aprovecha para servir de tope una vez que se dobla la boca superior provocando que la bolsa quede cerrada.

Desarrollado en un tiempo récord, la demanda de este modelo innovador de bolsas take away, ya la están recibiendo restaurantes y bares de toda España.

El modelo está disponible en tres tamaños (32x21x34 cm, 24x17x29 cm y 18x11x26,5 cm) para poder cubrir todas las necesidades que requieran los restaurantes, bares, heladerías, cafeterías y todo tipo de negocios de comida para llevar.

Dos de estos modelos, están pensados específicamente con una base ancha para que la comida no sufra durante el trayecto de entrega. De esta forma, los envases de comida están perfectamente ubicados dentro de la bolsa preservándose correctamente.

Esta empresa también realiza la impresión publicitaria de las misma ofreciendo a restaurantes y empresas de comida para llevar y catering, soluciones integrales en el mundo de las bolsas de papel para que no solo el transporte sea seguro, sino también para mejorar los impactos publicitarios de la marca.

Las bolsas para restaurantes, un mercado en alza

Ante el aumento de la demanda de comida para llevar en el gremio de la restauración han surgido nuevas necesidades para el transporte seguro de los alimentos y las necesidades en envases de papel personalizados han ido escalando hasta convertirse en una fórmula de consumo consolidada.

Bolsapubli presenta soluciones a medida para cada modelo de negocio, adecuándose a las necesidades de cada tipo de producto.

