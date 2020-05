Facebook verificará la identidad de los gestores de Páginas con grandes audiencias La compañía quiere que la gente "comprenda quién está detrás del contenido" que ven en la red social, lo que es importante "cuando se refiere a contenido que llega a muchas personas", señala en un comunicado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de mayo de 2020, 09:56 h (CET) Facebook extenderá la verificación de identidad a aquellos perfiles que gestionen Páginas en la red social con grandes audiencias, con el fin de determinar que detrás no se encuentra un bot o cuenta automatizada.

La compañía quiere que la gente "comprenda quién está detrás del contenido" que ven en la red social, lo que es importante "cuando se refiere a contenido que llega a muchas personas", señala en un comunicado.

Por ello, Facebook verificará la identidad de los perfiles que tienen grandes audiencias. En caso de que no se pueda vincular a una cuenta de la red social o la persona decida no pasar por esa verificación, se reducirá la visibilidad de los contenidos que comparta.



Si esta persona es, además, un administración de Página, para poder publicar contenidos deberá pasar el proceso de autorización para páginas.



