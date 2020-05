Adecco lanza #MovilizaciónPorElEmpleo, para ayudar a los más afectados por la crisis a conseguir un empleo Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 16:50 h (CET) El Grupo Adecco ha suscrito una alianza estratégica con las organizaciones empresariales más importantes y con asociaciones sectoriales representativas de la industria, la agricultura y el sector servicios (entre ellas, ASAJA, FEIQUE, FIAB, FED, UNO y CEIM) para, entre todos y gracias a las sinergias, ayudar a aquellas personas laboralmente afectadas por los efectos del COVID-19 a encontrar empleo Hoy en día, se está viviendo una crisis sin precedentes. A la crisis sanitaria se suma la económica. En dos meses, el número de parados se ha incrementado en cerca de un millón de personas, los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que, por tanto, no pueden desempeñar su puesto de trabajo de manera normalizada ascienden a 3 millones y medio, y cerca de un millón y medio de autónomos han solicitado la paga por cese de actividad. Una crisis que está golpeando de forma especialmente dura a las pequeñas y medianas empresas y a sectores clave de la actividad económica de nuestro país.

En palabras de Iker Barricat, director general de Adecco España: “En Adecco cada día trabajamos para mejorar la vida de las personas ayudándolas en su desarrollo profesional, ofreciendo nuevas oportunidades profesionales o mejorando su capacitación profesional. Por ello, desde que comenzó esta situación no hemos parado de buscar iniciativas y soluciones que ayuden a empresas y trabajadores a paliar esta situación apoyándonos en nuestro conocimiento del mercado laboral y como consecuencia de nuestro fuerte compromiso con la sociedad”.

Fruto de ello surge #MovilizaciónPorElEmpleo, un programa que tiene como objetivo ayudar a aquellas personas laboralmente afectadas por los efectos del COVID-19 a encontrar empleo y, en aquellos casos en que no sea posible, a seguir capacitándose con el fin de mejorar su empleabilidad una vez nos recuperemos de la situación que estamos viviendo.

Gracias al conocimiento del mercado de una compañía líder en RRHH como Adecco y de los diferentes sectores de actividad, así como de las competencias necesarias para desempeñar los diferentes puestos que el mercado demanda, desde Adecco se ha puesto el foco en recolocar a todos aquellos desempleados por causa del COVID-19 en sectores que en estos momentos necesitan candidatos invirtiendo en el desarrollo de conocimientos y competencias necesarias mediante proyectos de up and reskilling.

Esta iniciativa tiene su antecedente en Francia, donde el Gobierno puso en marcha junto a varias organizaciones la plataforma “mobilisation pour l’emploi” y donde Adecco es partner de la iniciativa junto a otras asociaciones y/o empresas.

“Estamos aprendiendo sobre la marcha nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, se han visto infinitas muestras de solidaridad a nivel personal y empresarial y esto nos hará más fuertes de cara a futuro. Y uno de los aprendizajes más potentes de esta crisis está siendo que juntos somos más fuertes como sociedad y así ha de ser también en el terreno laboral para pasar por esta crisis cuanto antes y conseguir salir reforzados de ella. De ahí, la importancia de las alianzas que desde el Grupo Adecco estamos impulsando”, recalca Barricat.

Las iniciativas que forman parte de #MovilizaciónPorElEmpleo son:

1) Comprometidos por el empleo

Siempre, pero ahora más que nunca, la prioridad de Adecco es intentar encontrar una nueva oportunidad profesional a todas aquellas personas en situación de desempleo. Por ello, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

- Alianza con organizaciones empresariales y asociaciones sectoriales

Una de las iniciativas más novedosas e importantes por su trascendencia en el mercado de trabajo es la alianza estratégica que ha unido a Adecco con las organizaciones empresariales más importantes y con asociaciones sectoriales representativas de la industria (alimentación, automoción, banca, seguros…), la agricultura y el sector servicios para, entre todos y gracias a las sinergias existentes entre estas corporaciones, poder ayudar a las personas a encontrar un empleo.

Durante este periodo, existen sectores fuertemente impactados por el COVID-19 y otros que están teniendo una gran demanda de empleo. Desde el Grupo Adecco se está trabajando para recolocar a todas aquellas personas pertenecientes a aquellos sectores más afectados en otros que siguen necesitando trabajadores.

Por todo ello, Adecco ha cerrado acuerdos con diferentes asociaciones tanto del ámbito industrial como del de la agricultura y del sector servicios: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) y la Confederación Empresarial de Madrid – CEOE (CEIM).

- Plan LHH: recolocación online

Son muchos los trabajadores que se han visto afectados por procesos concursales o despidos colectivos que afectan a menos de 50 empleados y, por tanto, exentos de un plan de recolocación externa obligatorio.

Ante esta situación tan excepcional, desde LHH, compañía del Grupo Adecco especializada en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce Transformation’), se ha puesto a disposición de los trabajadores afectados por procesos concursales o por despidos colectivos que afecten a menos de 50 trabajadores un programa de Recolocación online.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas afectadas y conseguir una rápida inserción laboral. Este programa, gratuito y de 3 meses de duración, ofrece el acceso a diferentes servicios como:

- La biblioteca digital con diferentes píldoras de aprendizaje sobre transición de carreras.

- Talleres grupales con consultores especializados en reorientación laboral.

- Reuniones virtuales de equipos de trabajo con otros candidatos facilitados por un coach de carreras.

- Los usuarios también pueden acceder a ofertas de empleo específicas, cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral.

2) Cuidando la salud de las personas

Hoy en día la sociedad demanda más que nunca el propósito social de las empresas y esto ha formado y forma parte de la filosofía de Adecco. Además de todas las iniciativas que se han puesto en marcha para las personas desempleadas, afectadas por procesos concursales o desempleados de larga duración, hay otras iniciativas específicas destinadas a cuidar de la salud de los trabajadores en activo:

- Programa AdeccoContigo

Se trata de una sección ubicada en el área privada de la aplicación de Adecco a través de la cual los trabajadores reciben recomendaciones para la prevención del virus, consejos para la búsqueda de empleo, formaciones de habilidades, ofertas de empleo e información sobre las tendencias del mercado.

También pueden consultar en el apartado de preguntas y respuestas sobre dos temas esenciales estas semanas: prevención del COVID-19 y sobre Legislación Laboral (ERTE, despidos, procesos concursales, bajas, etc.).

Además, mediante el programa “Juntos somos más fuertes”, Adecco ofrece múltiples recursos para mejorar la formación, llevar una vida saludable, opciones de entretenimiento y también herramientas para mejorar el bienestar emocional, físico, social y laboral durante este periodo.

- Plan de formación COVID-19

En Adecco prima la preocupación por las personas y, en estos momentos de crisis sanitaria, en especial por el cuidado de la salud. Fruto de esta preocupación, se ha implementado un plan de formación de 3 horas de duración desarrollado por expertos sanitarios. Por él han pasado ya más de 10.000 personas que se encuentran ya formadas en Prevención del COVID-19.

Además de esta formación específica, se realiza con los trabajadores un acompañamiento formativo específico con recomendaciones por escrito, se siguen todos los protocolos sanitarios y se ha habilitado un apartado específico en la web de la compañía donde se explican todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores en el acceso al puesto de trabajo.

3) Apostando por la formación

La visión de Adecco es ayudar a que las personas puedan prosperar en el mundo del trabajo y esto solo puede hacerse realidad a través de oportunidades laborales y un compromiso decidido por la capacitación de las personas como pilar de su desarrollo profesional.

- Programas formativos gratuitos

Ante la excepcionalidad de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que ha supuesto el confinamiento de millones de españoles, Adecco puso en marcha en el mes de marzo una iniciativa de formación online gratuita.

La compañía puso a disposición de los ciudadanos una plataforma de e-learning con más de 70 programas formativos subvencionados en su totalidad, divididos en 9 bloques temáticos, para convertir este periodo de cuarentena en una nueva oportunidad para mejorar la empleabilidad de los candidatos en el futuro. Hasta ahora, hay más de 30.000 personas inscritas en ella.

- Formación “Free Fridays” de General Assembly

Además de las iniciativas locales, se ha puesto en marcha una campaña global a través de General Assembly, la consultora internacional del Grupo Adecco especializada en desarrollo de conocimientos y habilidades digitales, llamada “Free Fridays” (Viernes libres) que está abierta tanto a empresas como a las personas particulares. Consiste en que cada viernes se ofrecen 2 horas de formación gratuita sobre diferentes disciplinas: Marketing Digital, Product Management, Programación, Gestión de Datos y Diseño.

Esta iniciativa se inició hace 4 semanas y ya se han registrado más de 100.000 solicitudes en todo el mundo (10.000 de las cuales son de empresas y el resto de particulares).

4) Ayudando a los colectivos más desfavorecidos

Desde la Fundación Adecco se han intensificado las actividades para atender a las miles de personas en riesgo de exclusión que formaban parte de los diferentes programas de empleo que se desarrollaban a nivel nacional y que se han visto afectados especialmente por la situación de confinamiento.

Hoy, por desgracia, es cada vez mayor el número de personas que están en riesgo de exclusión social fruto de la virulencia de esta crisis económica y sanitaria. El desempleo de larga duración, en algunos casos el aislamiento social en el que previamente ya se encontraban y la falta de recursos tanto personales como materiales han sido factores que han agravado la situación de las personas para las que trabajan desde la Fundación Adecco.

Mediante diferentes acciones, la Fundación está tratando de conectar y estar más cerca que nunca de todas estas personas:

· Integración laboral y contrataciones esenciales: desde el primer día, el equipo de integración de la Fundación comenzó a buscar oportunidades a candidatos parados de larga duración o en situación de vulnerabilidad para los que han sido capaces de encontrar un empleo en el sector sociosanitario, alimentación, logístico y servicios. De esta manera, se han generado 601 contratos laborales para personas vulnerables y se han llevado a cabo 2.923 sesiones individuales de orientación durante este periodo.

· #PrepárateParaElEmpleo: se ha lanzado esta campaña para reforzar el acompañamiento e inclusión laboral. Los más de 20.000 usuarios activos del portal de empleo de la Fundación continuarán con su formación y se planificarán para que, en el momento en el que se active el mercado laboral, lo hagan con más habilidades y mejor empleabilidad. A través de esta campaña se han planteado rutinas para seguir trabajando en la búsqueda de empleo durante el confinamiento, se han realizado webinars y talleres virtuales que les han permitido continuar con su formación para el empleo. Además, se han aportado materiales de orientación de gran valor como las Guías #RedesParaTodos y “20 competencias para el empleo”, así como diferentes Checklist para planificar el mes más intenso del confinamiento.

· Voluntariado de Emergencia contra la COVID-19: desde que comenzó el estado de alarma, se puso en marcha un programa de voluntariado de emergencia que ha sido apoyado por 19 empresas y 279 voluntarios. A través de esta iniciativa, se ha acompañado a 279 personas con discapacidad intelectual y psíquica a través de 3 proyectos: T-RETO, Estamos en contacto y Carrera para el empleo. Estos proyectos tienen como finalidad proporcionar pautas y rutinas saludables para ayudar a los beneficiarios en la gestión personal y emocional de esta crisis. La misión del voluntario ha sido ejercer de “tutor” telefónico y trabajar tres áreas principales: estado anímico, cuidado físico, y consejos y conductas de prevención para evitar el contagio o aportar su conocimiento a diferentes talleres que ayudan a mantener rutinas de formación para el empleo.

· Plan Familia: desde la Fundación se atiende a 1.826 personas con discapacidad y a sus familias acompañándolas en el proceso de autonomía, desarrollo e inclusión sociolaboral. Asimismo, durante este tiempo se han puesto en marcha 7 escuelas online en las que han participado 106 personas y se han planificado para los próximos meses un total de 60 escuelas más para acompañar desde la distancia a todos los usuarios de este programa.

· Sensibilización empresarial: se está apoyando a las empresas para seguir aportando valor en el diálogo y formación en materia de inclusión.

· Formación Online sobre Diversidad, Discapacidad y trato adecuado: se ha puesto en marcha una formación online para sensibilizar en el entorno empresarial sobre el valor de la diversidad y, al mismo tiempo, generar mayor conocimiento y conciencia en torno a la discapacidad. Los “maestros” de esta formación son tres de los Embajadores de la Fundación Adecco, todos ellos referentes en sus respectivos campos y también en el mundo de la discapacidad: Pablo Pineda, María Petit y Desirée Vila.

· Encuentros digitales #QuédateEnCasa: para seguir aportando mensajes de optimismo a la sociedad y a las empresas mediante Encuentros Virtuales de la mano de personas con discapacidad que han superado situaciones de dificultad y de las que han salido fortalecidos gracias a valores y actitudes fundamentales ante la adversidad.

Para más información visitar la web: https://empleo.adecco.es/movilizacion-por-el-empleo/

