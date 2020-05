El portal de atención al cliente sobre la compañía ferroviaria Renfe Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 16:27 h (CET) Llega el portal telefonorenfe dedicado a todos aquellos clientes de Renfe que necesiten hacer alguna consulta en relación con las gestiones de Renfe o ponerse en contacto con algún operador para resolver cualquier duda en relación con la compañía Renfe es el mayor operador ferroviario en España, miles de clientes viajan en tren a diario, es por eso, que no es de extrañar que muchos de esos clientes presenten dudas o problemas con sus viajes. Telefonorenfe https://www.telefonorenfe.com/ nace con el propósito de ponerse al servicio de todos esos clientes que necesiten cierta información y un servicio de atención personalizado para solucionar cualquier pregunta.

Dentro del portal el cliente puede encontrar información sobre la propia compañía de Renfe, en relación a su historia dentro del sector ferroviario. Además, existe una sección dedicada a cada una de las principales dudas que suelen aparecer en relación con Renfe donde el cliente puede encontrar de forma detallada los pasos a seguir para realizar cada gestión. Algunos de los apartados presentes tienen que ver con la con el teléfono para comprar billetes dentro de Renfe, con el teléfono para realizar cambio de billetes, con atención al cliente de los objetos perdidos, etc.

Dentro de cada uno de estos apartados el cliente puede encontrar los teléfonos y formas de contacto con cada uno de los departamentos o sedes de Renfe con las que se desee contactar. Además, a través del número de teléfono 11840 el cliente puede ponerse en contacto con un operador que le facilitara toda la información necesaria y tratará de solucionar todas las gestiones que el cliente que desee realizar. El objetivo principal es facilitar al cliente un número de teléfono de Renfe desde el que pueda realizar todas sus gestiones sin tener que perder tiempo en páginas de foros o llamando a diferentes números de teléfono hasta llegar al departamento con el que desea contactar.

LÚDICO BUSINESS

CALLE O´DONNELL, 16 2 DERECHA

28009 MADRID

Tel.: 915571230

CORREO: Info@ludicobusiness.com

