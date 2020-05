Nace una línea de teléfono que ayuda a dar de baja una tarjeta de crédito en caso de robo o pérdida Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 16:15 h (CET) TDC es la nueva página web desde la cual cualquier persona puede cancelar todas sus tarjetas de crédito de la forma más rápida El portal web https://www.comoanulartarjetadecredito.com/ ayuda al ciudadano a cancelar, bloquear o anular una tarjeta de crédito en caso de sufrir un robo o haberla perdido. Sea cual sea el banco del cliente, a través del número de atención al cliente 11889 se proporciona un servicio de atención personalizado para dar de baja una tarjeta de crédito.

Miles son las personas que se han visto en la situación de haber sufrido un robo o de haber perdido una tarjeta de crédito y no han sabido como actuar en el momento. Es de vital importancia actuar de forma inmediata en el caso de que esto ocurra como informan en la propia página web, para ello se han facilitado numerosas secciones dependiendo de cual sea el banco de la tarjeta para saber cómo actuar en casa situación.

Dentro del portal comoanulartarjetadecredito el cliente puede encontrar el número de teléfono del departamento de su propio banco con el que debe contactar en el caso de querer bloquear o anular una tarjeta de crédito. Además, existe una sección dependiendo del banco, en la que se explica de forma detallada todos los pasos a seguir para realizar cada una de las gestiones mencionadas previamente. Algunos de los apartados que el cliente puede consultar dentro del sitio web tienen que ver con cómo bloquear una tarjeta Bankia o con obtener el teléfono para anular la tarjeta visa en ING, también puede contactar para bloquear una tarjeta mastercard del BBVA, entre muchos otros.

En el caso de que el cliente no quiera perder tiempo buscando números de teléfono y consultando instrucciones para realizar sus gestiones, puede llamar al número de atención al cliente 11889 para obtener una respuesta rápida y sencilla. De esta manera, en caso de que el cliente sufra un robo o una pérdida de su tarjeta de crédito, llamando a este número de teléfono los operadores facilitaran los pasos a seguir para bloquear o anular la tarjeta de crédito de forma inmediata.

LÚDICO BUSINESS

CALLE O´DONNELL, 16 2 DERECHA

28009 MADRID

Tel.: 915571230

CORREO: Info@ludicobusiness.com

