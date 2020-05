El 40% de los españoles se ha planteado hacer un intercambio de pareja cuando acabe el estado de alarma Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 14:31 h (CET) Durante estos meses de confinamiento muchas parejas han tenido que lidiar con la distancia o, con la convivencia de la misma en casa. En este tiempo, se habrá conversado sobre futuros planes, nuevas experiencias sexuales o cómo poder llevar la relación de una forma positiva. Por eso, JOYclub comunidad basada en la sexualidad liberal, ha realizado un estudio para analizar cuál ha sido el comportamiento sexual de los españoles durante la cuarentena Según los datos que se desprenden, la perspectiva de la situación sí tiene género: mientras que el 40% de las mujeres creen que el encierro ha mejorado su relación, sólo el 28% de los hombres está de acuerdo. En lo que se refiere a cómo sobrellevar mejor la situación de confinamiento, los hombres han recurrido en primer lugar la sexo (25%) mientras que el mismo porcentaje de mujeres ha priorizado la lectura de libros. En lo que sí que coinciden es en haberse hecho nuevos planteamientos: un 40% ha hablado o pensado en hacer un intercambio de pareja cuando la situación vuelva a la normalidad. Para su primera vez, el 88% preferiría que fuese con amigos mientras que el 15% cree que los desconocidos son mejor opción. Estas nuevas prácticas pueden ayudar a fortalecer la confianza en una relación y abrir nuevos horizontes en el sexo.

La cuarentena en soledad, ¿es menos cuarentena?

Tanto si no se tiene pareja como si se está forzosamente separados de ella, el confinamiento también es muy diferente si se afronta solo. Según este estudio, el 21% de los encuestados ha aumentado significativamente el uso de juguetes sexuales y un 29% los ha adquirido en este periodo en el que los vibradores (30%) y los succionadores de clítoris (17%) son los claros ganadores.

La tecnología también ha sido un aliado para acercar distancias y poder seguir teniendo encuentros: un 70% de los encuestados lo han practicado como forma de mantener viva la llama y relacionarse con nuevas personas.

¿Qué harán los españoles cuando terminen definitivamente el estado de alarma?

La familia y los amigos son lo que más echan de menos los encuestados, con un 34% que lo destacan como principal falta. Las fiestas y la vida social son la segunda actividad que más ganas tienen los españoles de reanudar (24%). No es extraño, por tanto, que a la pregunta de qué es lo primero que quieren hacer cuando se vuelva a recuperar la normalidad, ir a ver a la familia (25%) y tomar algo con los amigos (23%) sean las dos opciones más elegidas. Lo que sí que llama la atención es quién elige: para las mujeres el mejor plan es reunirse con los suyos, pero, sin embargo, los hombres prefieren una cerveza con los amigos en una terraza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.