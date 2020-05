GAES y Maheso se suman a la campaña de responsabilidad social #NoBajemosLaGuardia Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 13:19 h (CET) Las empresas usarán los logos que están a disposición de las marcas y los particulares en la web www.nobajemoslaguardia.org. También se han sumado a la campaña Beveland, Toulouse Business School, Vasalto Consultores, Anquor Corporate Finance, Infopack y el TSCAT GAES y Maheso son las últimas empresas que han anunciado que se añaden a la campaña de responsabilidad social #NoBajemosLaGuardia iniciada por la agencia Little Buddha. El objetivo de la campaña es concienciar las personas que en FASE 1 y 2 todavía hay extremar las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. Hasta el momento hay unos 5 millones de casos confirmados y más de 323.000 muertos en todo el mundo.

GAES y Maheso se suman así a Beveland, Toulouse Business School, Vasalto Consultores, Anquor Corporate Finance e Infopack, además del TSCAT y de una de las webs de referencia en comunicación política: Beers&Politics.

Lucia Grasa, directora de Marketing de GAES comenta que “desde el inicio de la pandemia, la prioridad ha sido velar por la seguridad de los clientes y empleados, adaptando la operativa para dar el mejor servicio posible con la mayor seguridad. Apoyar iniciativas como esta también forma parte de la responsabilidad: es imprescindible concienciar que es trabajo de todos evitar posibles rebrotes de contagios”.

La campaña se ha diseñado de manera sencilla. #NoBajemosLaGuardia es un conjunto de logos que se pueden descargar de forma libre y gratuita en la web www.nobajemoslaguardia.org. Una vez descargados, las marcas los pueden usar como quieran: Incorporarlos en la web, hacer un post en el blog corporativo, compartir una publicación en las redes sociales, incorporarlos en la firma de los correos electrónicos corporativos, aplicarlo sobre comunicación gráfica o TV o aplicarlo en el packaging.

La campaña también se ha puesto en conocimiento de algunas administraciones públicas como ayuntamientos. El logo tiene distintos formatos de aplicación y está disponible en 11 idiomas como el español, catalán, gallego, euskera, francés o inglés, entre otros. Little Buddha se ha ofrecido a hacer las adaptaciones en los idiomas que necesiten las empresas de manera gratuita.

