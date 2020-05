Nuevas cifras oficiales: más de un millón de muertos hispanos en UK ​Lo mismo debemos hacer aquí con una categoría que integre a todos los latinos, hispanos y lusofonos todos los cuales nos comunicaos entre nosotros mismos en un idioma que nos entendemos mutuamente Isaac Bigio

jueves, 28 de mayo de 2020, 08:11 h (CET) El viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS) emitió su último informe sobre las 60 nacionalidades que tienen más población en Reino Unido. Éstos son sus datos:



251,000 Ciudadanos de Portugal 188,000 Ciudadanos de España 101,000 Nacidos en Brasil 38,000 Nacidos en Colombia 30,000 Hispanos, Latinos y portorriqueños de EEUU (*)



La suma combinada de estas 5 poblaciones da 608,000. A esta cifrar hay que sumar entre 60,000 a 120,000 personas nacidas de otras 20 repúblicas hispanas y unas 25,000 a 50,000 nacidas en otras repúblicas de habla portuguesa. (**)



Con ello la cifra final oscila entre 700 a 800 mil personas.



A ello hay que multiplicarle por un mínimo de dos por la primera, segunda o tercera generación. Esto implica alrededor de 1, 500,000 ibero-americanos y luso-hispanos en UK, una población mayor a la de la segunda ciudad británica en términos de población.



En el censo pasado por cada residente en UK que tenía pasaporte de India, Pakistán o Bangladés había 4 a 6 veces más personas que se reclamaban pertenecen a la etnia india, pakistaní o bangladesí.



Si aplicamos esos mismos criterios tendríamos entre 3 a 4,5 millones de residentes y ciudadanos en UK que son étnicamente luso-hispanos o ibero-americanos, una población superior a la de Irlanda del Norte y similar a la de Gales (dos de los cuatro países componentes del Reino Unido).



Según el Consejo Británico y la Comisión Europea hay entre 3 a 6 millones de personas que en UK hablan como primera o segunda lengua el español o el portugués.



Esta enorme cantidad de gente no incluye a los 160,000 de personas nacidas en Filipinas (y a sus descendientes), un país que fue parte del dominio español por más tiempo que todas las repúblicas de América continental, que durante 2 ½ siglos fue administrado desde México y cuyos habitantes tienen nombres hispanos.



Hay una nueva categoría llamada “Roma, Gitanos y Viajeros Irlandeses” en la cual se agregan etnias que tienen orígenes, lenguas, culturas y religiones muy diferentes, pero que solo tienen en común su naturaleza no sedentaria. También hay otra que se llama Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y otras minorías sexuales, las mismas que solo tienen en común no ser heterosexuales.



En la última muestra de la ONS sobre las etnias y el COVID-19 se dio una categoría llamada “pakistaníes y bangladesís”, a pesar que las repúblicas de las que ellos provienen están distanciadas por más de mil kilómetros, libraron entre sí una sangrienta guerra hace 49 años que produjo entre 300 mil a 3 millones de muertos y sus lenguas no se entienden entre sí mismas.



En EEUU hay una categoría llamada “Hispanos y Latinos” donde todas las personas que provienen del mundo de habla española y portuguesa pueden marcar y luego desglosar de qué país proviene.



Lo mismo debemos hacer aquí con una categoría que integre a todos los latinos, hispanos y lusofonos todos los cuales nos comunicaos entre nosotros mismos en un idioma que nos entendemos mutuamente, tenemos una cultura similar, frecuentamos los mismos barrios, centros comerciales, sociales y deportivos y, tras el Brexit, tenemos similares problemas inmigratorios.



(*) Dicha cifra equivale al quinto de los 160,000 nacionales de EEUU (pues esa misma proporción la tienen en EEUU los hispanos y latinos).



(**) Las primeras cifras equivalen al censo 2011 y la segunda a una proyección máxima de un crecimiento del 100%, que es el que han tenido las personas nacidas en Brasil residentes en UK durante la última década. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La lechuza ​Estampas de la fase 1 Luis Piedrahíta se aficiona al tarot durante el confinamiento El famoso cómico y mago cuenta cómo ha vivido este duro confinamiento y cuáles son sus planes cuando todo vuelva a la nueva 'normalidad'. ​“Marlaskar”: un neologismo más Vemos a Fernando Grande-Marlaska como el ariete de Sánchez para socavar la democracia y debilitarla por la torpeza de gestión del Ejecutivo Vuelta al trabajo “Piensa en lo mucho que puedes forjar con lo que hay y compártelo” ​Grande Marlaska indigna a España cesando a Pérez de los Cobos “La libertad puede ser puesta en peligro por el abuso de la libertad, también por el abuso de poder” Madison