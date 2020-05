Atos impulsa la transformación digital de Driver and Vehicle Standards Agency del Reino Unido Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 16:32 h (CET) Atos, líder global en transformación digital, ha ampliado su contrato con la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) del Reino Unido, para ofrecer servicios de arquitectura como servicio (AaaS). El acuerdo refuerza el programa plurianual de transformación digital de la agencia gubernamental encargada de la concesión de licencias de conducir y de las inspecciones técnicas de vehículos, cuyo objetivo es modernizar su tecnología, servicios y procesos El acuerdo amplía el contrato en un año en el que Atos ofrecerá una gama de soluciones y servicios de infraestructura tecnológica para la DVSA, lo que permite a la agencia mejorar sus servicios de primera línea gracias a la entrega de soluciones digitales estratégicas.

Los servicios de arquitectura como servicio de Atos permitirán a la DVSA reforzar el control sobre su ecosistema digital, incluyendo el control financiero y la relación de la agencia con el Departamento de Transporte y el Gobierno central. Además de prestar un servicio de estrategia de arquitectura cohesiva, gobernanza y garantía, Atos apoyará los objetivos estratégicos del programa de transformación digital de la DVSA.

Según Mark Giles, Jefe de Aplicación e Infraestructura de DVSA, dijo: "La Arquitectura como servicio de Atos acelerará nuestra capacidad digital y permitirá crear y mantener una gama de servicios de primea línea basados en tecnologías y procesos innovadores que proporcionarán eficiencias y mejorarán la experiencia del usuario final".

Para Clay Van Doren, director general de Atos en Reino Unido e Irlanda, "Este contrato amplía nuestra relación con la DVSA y nuestro papel en su transformación digital y como principal proveedor de servicios de arquitectura y socio de transformación digital de los proveedores de servicios públicos".

Este contrato posiciona a Atos como socio digital de confianza de diferentes organismos públicos. En este sentido, en su Digital Vision for Digital Britain, Atos muestra cómo la tecnología puede proporcionar una transformación digital total en los sectores público y privado de Reino Unido y detalla cómo los responsables políticos pueden navegar y dar respuesta al cambiante panorama digital y a la nueva era de oportunidades en el Reino Unido.

