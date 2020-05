AleaSoft: Mensaje optimista de los expertos sobre la financiación de proyectos renovables en esta crisis Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 14:29 h (CET) Se está viendo cómo la crisis sanitaria y la crisis económica que se avecina están impactando en prácticamente todos los sectores económicos. También obviamente en el sector de la energía. Pero, aun con los precios de los mercados de energía en mínimos históricos, los expertos coinciden en que la financiación de nuevos proyectos de energías continúa activa y se muestran muy convencidos que las energías renovables tienen un futuro prometedor a largo plazo Evolución de los mercados de energía

En las últimas semanas, los precios del barril de petróleo Brent han remontado y ya se encuentran por encima de los $30 después de rondar los $20 desde marzo e incluso de bajar de los $10, caso que no se veía desde hace más de veinte años. La caída de la actividad económica en todo el mundo provocada por la pandemia de COVID-19 ha hundido la demanda y ha llenado las reservas, con la consecuente caída de los precios. Pero desde mediados de mayo, las señales de recuperación de la actividad económica por la desescalada de las medidas de confinamiento en muchos países europeos parecen haber tenido cierto impacto en esta leve recuperación de los precios del Brent.

No es el caso de los precios del gas TTF. Los precios del gas en Europa llevan una tendencia a la baja desde el último trimestre de 2018 que se ha acentuado por la caída de la demanda durante la crisis sanitaria. De momento no se observa ninguna señal clara y consistente de recuperación. En los últimos días, los precios de los futuros han caído de los 4 €/MWh y los precios del mercado spot han llegado a estar por debajo de los 3 €/MWh.

Después de la brusca caída de los precios de los derechos de emisión de CO2 de mediados de marzo, que bajaron de los 25 € por tonelada hasta los 15 € en apenas una semana, éstos han experimentado una ligera recuperación y se encuentran oscilando alrededor de los 20 € por tonelada.

Mientras tanto, los precios de los mercados eléctricos europeos han evolucionado impactados principalmente por la tendencia a la baja de los precios del gas y por la caída de la demanda de electricidad tanto por las medidas de confinamiento adoptadas para combatir la COVID-19 como por el aumento de las temperaturas. Es decir, que la situación de precios muy bajos continúa presente en la mayoría de mercados en Europa. La evolución día a día de los precios, las demandas y las principales variables de los mercados de energía de toda Europa, así como de los precios de los combustibles, se puede seguir en los observatorios de mercados de energía de AleaSoft.

Sin embargo, en los mercados de futuros de electricidad no se percibe una situación tan dramática. Si bien el impacto al inicio de la crisis sanitaria llevó consigo una caída importante de los precios, éstos se recuperaron y los precios para el futuro del año 2021 están entre los 35 y 45 €/MWh para la mayoría de mercados europeos.

La financiación de proyectos de energías renovables durante la crisis

Durante esta crisis sanitaria en todo el mundo, la financiación de proyectos de energías renovables se ha visto influenciada por dos factores: por un lado, por los precios de los mercados de electricidad que, como se ha comentado anteriormente, están en unos niveles excepcionalmente bajos, y, por otro lado, por los precios de los contratos PPA.

Precios bajos en los mercados de electricidad significan menos ingresos para las instalaciones generadoras y, consecuentemente, menos beneficios y mayor tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. En cuanto a los precios a los que se firman los contratos PPA, éstos están estrechamente relacionados con los precios de los mercados mayoristas de electricidad y con los precios de cotización de sus futuros. Al igual que los mercados, los precios de los PPA han seguido una tendencia a la baja en los últimos trimestres, lo cuál deriva en una situación poco favorable para los parques eólicos y fotovoltaicos que buscan firmar un acuerdo a largo plazo.

Esta situación ha hecho que los proyectos renovables sean menos atractivos para los inversores y que muchos sponsors prefieran esperar a que la situación de incertidumbre se disipe algo más. De todos modos, la financiación de nuevos proyectos continúa, aunque sea con un ritmo e intensidad menor, pero hay sponsors buscando oportunidades y los bancos continúan ofreciendo financiación.

Haciendo un análisis más global, se puede ver cómo el sector eléctrico se ha visto menos impactado por esta crisis que otros sectores como el del transporte o el petróleo, sectores que han sufrido caídas espectaculares que van a dejar una señal profunda que será visible en el medio y el largo plazo. Por el contrario, la actividad del sector eléctrico ha continuado, y si bien los nuevos proyectos van a sufrir retrasos y la financiación se da en condiciones menos favorables, los desarrollos continúan.

Segundo webinar sobre la influencia de la crisis en los mercados de energía y en la financiación de proyectos de energías renovables

Todos estos temas se debatieron en el segundo webinar sobre la coronacrisis organizado por AleaSoft. Fue el segundo de una serie de webinars sobre cómo esta crisis sanitaria y la posterior crisis económica está afectando y va a afectar a los mercados de energía y a la financiación de los proyectos de energías renovables. En esta ocasión, hubo dos exposiciones iniciales sobre la evolución de los mercados de energía y sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la financiación de proyectos de energía renovables en España, y posteriormente tuvo lugar una mesa de debate con Roger Font, Director Global de Project, Asset y Negocios Especializados de Banco Sabadell, Oriol Saltó, Director de Análisis y Modelización de Datos de AleaSoft, Tomas García, Senior Director de Energy & Infrastructure Advisory de JLL, y Antonio Delgado, Director General de AleaSoft.

Durante la mesa de debate, los expertos expusieron su impresión sobre que, en general, el impacto sobre la financiación de los proyectos de energías renovables ha sido relativo. Si bien la construcción de parques se ha parado totalmente durante unas semanas por las medidas de confinamiento y los trámites administrativos se han ralentizado, continúa habiendo mucha actividad en el sector: los proyectos se continúan financiando, hay inversores interesados en el mercado español, y hay interés en la compraventa de proyectos. La sensación es que continúa habiendo “apetito” por los proyectos de energías renovables.

Evidentemente, en una situación como la actual, de futura crisis económica y de precios muy bajos de los mercados, el atractivo de las inversiones renovables ha disminuido por haberse reducido las expectativas de ingresos y de beneficios, y al tener consecuentemente condiciones algo menos favorables para financiase.

De todos modos, todos los participantes en la mesa de debate coincidieron en que el sector de las renovables se verá poco afectado por esta crisis y que tiene un futuro muy positivo. La futura ley de cambio climático, los objetivos de descarbonización del PNIEC, la potenciación de las energías verdes y la sostenibilidad, todos estos aspectos van a hacer que las renovables salgan fortalecidas de esta situación por ser una apuesta a largo plazo.

El mensaje que quisieron transmitir los participantes como conclusión del debate fue un mensaje positivo, tanto en la evolución de los mercados y la remontada de los precios, como en la viabilidad de los proyectos renovables, que continúan siendo viables a largo plazo, y en su financiación, que continúa activa.

Tanto la grabación de este webinar como la inscripción en la tercera edición de esta serie de webinars, que tendrá lugar el 25 de junio, ya se pueden solicitar a través de la web de AleaSoft o a través del email webinar@aleasoft.com.

