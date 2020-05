Las zonas de socialización de las empresas el gran reto en la vuelta a los entornos de trabajo Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 13:07 h (CET) Para mantener esta interacción personal sin renunciar a la seguridad, la guía "Cómo adaptar un espacio de trabajo ante el covid19" de Actiu ofrece una serie de recomendaciones y ejemplos prácticos de rediseño de los espacios para evitar cualquier riesgo de contagio Evitar contagios en los espacios comunes -espacios de socialización- de las empresas, son el gran desafío en las diferentes fases de la desescalada y la vuelta a la “nueva normalidad” tras covid-19. Unos espacios más informales, de descanso, de relación personal, como recepción, cafetería, áreas de vending… donde también se relajan las medidas de seguridad y se acortan las distancias.



Para mantener esta interacción personal sin renunciar a la seguridad, la guía “Cómo adaptar un espacio de trabajo ante el covid19” de Actiu ofrece una serie de recomendaciones y ejemplos prácticos de rediseño de los espacios para evitar cualquier riesgo de contagio.



Además de respetar medidas como una distancia mínima de 2 metros entre trabajadores, reducir la densidad y el aforo, promover una conciencia ecológica, impulsar la transformación digital, disponer de mobiliario ergonómico, mamparas de seguridad, materiales antibacterianos y crear espacios flexibles y polivalentes, la Guía propone protocolos de higiene para los trabajadores y sus puestos de trabajo, señalética que garantice la circulación segura y recomienda nuevas ayudas tecnológicas como cámaras con control de temperatura corporal o sensores que eviten el contacto en zonas de uso compartido.



Espacios de socialización

La aplicación y cumplimiento de todas estas medidas resulta más difícil y compleja cuando se habla de los espacios de socialización, según Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “mantener el control en tu puesto de trabajo resulta más sencillo -comenta- porque es un espacio específico de cada usuario, donde se realizan tareas muy concretas. El reto está en las llamadas zonas de socialización, de relación personal, donde se baja la guardia o desaparecen las reglas.” Para Berbegal, un espacio común bien diseñado, “además de proteger la salud, debe favorecer los encuentros creativos, permitiendo la transmisión de ideas entre las personas y posibilitar momentos de desconexión entre tareas operativas que requieren concentración. En este sentido,“las terrazas al aire libre o la implantación de tecnología con sensores sin contacto cada vez van a adquirir más protagonismo en los entornos corporativos de socialización” concluye Berbegal.



Algunos Tips de la guía “Cómo adaptar un espacio de trabajo ante el Covid-19”

Zonas de recepción

- Delimitar los espacios de espera sin interrumpir la entrada y salida. Si no fuera posible, se debe esperar en la calle respetando la distancia de seguridad, hasta poder acceder al espacio.

- Mantener la correcta distancia entre los puestos de trabajo/atención respetando los 2m siempre que sea posible.

- Colocar mamparas frontales para proteger a los usuarios.

- Mantener las distancias cuando se esté enfrente del mostrador intentando tener el mínimo contacto con las superficies.

- Marcar en el suelo, con líneas o puntos, la distancia recomendada, así como el acceso y salida.

- Respetar distancia y turnos para ser atendido, siempre con el uso de mascarilla.

- Situar puntos de higiene a la vista y en las zonas cercanas al mostrador para su uso.

- Mantener una correcta limpieza del espacio y del producto periódicamente

Zonas de encuentro soft seating

- Limitar el uso de estos espacios y del número de personas, reduciendo el aforo al 50% y ampliándolo de manera progresiva.

- Situar una marca en el suelo del asiento a ocupar para respetar la distancia entre los usuarios. Si es un sillón de 2 personas siempre dejaremos libre el asiento contiguo y, en caso de un sillón de más de 3 plazas, los dos contiguos.

- Si se dispone de una zona muy saturada de soft seating, se podrán redistribuir dichas zonas ampliando las distancias y generando nuevos espacios con el mismo mobiliario.

- Respetar distancias mínimas de 2 m entre usuarios.

- Si hay una mesa frontal y dificulta el acceso, las personas sentadas en los laterales, se levantarán y cederán el paso al que está sentado o quiera sentarse, alejándose lo suficiente para que pase sin problema.

- Retirar mesas frontales de apoyo, despejando así el acceso libre al sillón y no entorpeciendo ni molestando al resto de usuarios.

- Facilitar fundas biodegradables o elementos para cubrir el asiento y cuando lo abandone tirarlo a una papelera de reciclaje.

- Ubicar puntos de higiene cerca de las zonas para su uso antes y después de utilizar este espacio.

- Mantener periódicamente una correcta y exhaustiva limpieza del producto.

Comedores/Cafeterías

- Reducir el aforo a 4 personas cada 10m2

- Respetar la medida recomendada de 2m siempre que sea posible.

- Separar las mesas entre sí con mamparas o elementos divisorios.

- Ampliar la distancia entre mesas y sillas reduciendo el aforo y mejorando los pasos.

- Respetar flujos de paso y esperar a que pase la persona sin forzar un encuentro intentando mantener una distancia de 1m como mínimo.

- Al ser un espacio de alta concurrencia, marcar unas direcciones de paso intentando mantenerlas siempre libres para evitar las aglomeraciones en zonas de circulación, respetando las personas sentadas el turno para levantarse y acceder a estas.

- Situar puntos de higiene cerca de las mesas para su uso antes y después de utilizar las mesas.

- Mantener una correcta y exhaustiva limpieza del producto y tapizados al ser un espacio de uso por diferentes personas, procurando su limpieza a ser posible entre usos o turnos.

- No utilizar zonas comunes de lavado ni elementos compartidos, como neveras, cafeteras, cubiertos, etc.

