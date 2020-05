Micappital bate récord de captación de inversores en plena crisis y supera los 1.000 clientes Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 13:20 h (CET) En abril duplica la cifra de nuevos clientes de marzo y alcanza 22 millones de euros en activos bajo asesoramiento, con una inversión mediana de 13.000€ por cliente La fintech española especializada en diseñar planes de ahorro e inversión a medida para pequeños y medianos ahorradores, Micappital, ha superado los 1.000 clientes, registrando en los meses de marzo y abril sendos récords de captación de inversores. Asimismo, más del 60% de sus clientes han realizado aportaciones extraordinarias a sus carteras en este bimestre, atraídos por las oportunidades generadas por las fuertes caídas de los mercados financieros.

“Si en marzo ya logramos batir nuestros propios récords, a cierre de abril duplicamos las cifras del mes anterior, cuando nuestra trayectoria hasta ahora es que nuestra base de clientes se duplique aproximadamente cada seis meses. Estamos muy satisfechos de este crecimiento exponencial continuado, pero más aún del comportamiento de nuestros inversores en este periodo complejo para los mercados”, explica Miguel Camiña, CEO y cofundador de Micappital, quien añade que muchos de ellos, a pesar de la crisis, se están recuperando muy rápido e incluso consiguiendo rentabilidades positivas.

Actualmente, el capital total que la fintech está ayudando a invertir supera los 22 millones de euros. Su crecimiento medio mensual de activos bajo asesoramiento es de 2 millones de euros, dato que se ha incrementado en un 50% en los últimos seis meses. Por su parte, la mediana estadística de capital invertido por cliente se sitúa en torno a los 13.000 euros.

“Teniendo en cuenta que, según datos del sector, los bancos han perdido un 35% de sus clientes de fondos desde que se inició la actual crisis, nuestra tendencia positiva nos lleva a esta conclusión: si para invertir cuentas con el asesoramiento de profesionales de confianza que te ayudan a tomar las decisiones adecuadas en cada momento, eres capaz de superar tus emociones y no cometer errores cuando otros se ponen nerviosos por no tener quien les guíe”, asegura Camiña.

Como novedad, y complemento de valor añadido de sus servicios, la fintech acaba de lanzar su aplicación móvil, la primera del mercado que permite a los clientes llevar un seguimiento de sus inversiones en fondos pertecientes a más de 25 bancos españoles. La app, disponible para iOS y Android, ofrece información exacta y totalmente transparente del capital ganado o perdido con cada movimiento. Además, también puede realizarse el proceso de alta como cliente y la configuración del plan de inversión.

Cuatro recomendaciones clave para inversores

A la hora de plantearse invertir de aquí a final de año, Micappital recuerda que en el mundo de los mercados nadie tiene una bola de cristal para saber lo que sucederá en los próximos meses, y pronosticar los vaivenes de las bolsas en un entorno cambiante como el actual es del todo imposible. No obstante, la compañía ofrece cuatro recomendaciones clave para los inversores:

Invertir en fondos, para beneficiarse de las mismas condiciones que consiguen inversores institucionales de gran tamaño, de una gestión más profesional y de poder acceder a productos de calidad que, de otro modo, no estarían a su alcance.

Mantener la visión de largo plazo, pues tomar decisiones equivocadas en el corto plazo les pueden hacer perder más dinero. Las inversiones rentables necesitan tiempo y saber aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados.

Crearse una cartera bien diversificada, que no se centre en un sector ni en un país concreto, sino en varios, para evitar jugarse todo en una misma baza. Ampliar la perspectiva siempre supone más posibilidades de encontrar mejores alternativas.

Buscar el asesoramiento de expertos que les ayuden a llevar un seguimiento de su cartera para minimizar riesgos y ayudarles a decidir cuándo es buen momento para aprovechar oportunidades de inversión, qué fondo elegir y cómo realizar esas aportaciones.

