Mía, el nuevo single de Diego DF que despierta todos los sentidos Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 12:04 h (CET) El artista colombiano Diego DF ha lanzado el pasado 15 de mayo su último sencillo, Mía, producido por Klazz Music, bajo el sello Dilo Records En un momento como el que se está viviendo a nivel mundial, la música se vuelve una de las mejores soluciones para superar momentos difíciles y subir los ánimos de aquellas personas que afrontan malos momentos provocados por la pandemia del Covid-19

Es en este contexto, cuando Diego DF ha encontrado el momento adecuado para lanzar su nuevo single Mía junto al productor de Dilo Records Klazz Music. Desde el 15 de mayo está disponible en todas las plataformas digitales: Itunes, Spotify, Google Play, Deezer, etc.

Un cóctel explosivo de emociones convertido en canción

El nuevo hit de reggaetón se presenta como una combinación de romanticismo, celos y amor, un conjunto de emociones que trasladan la historia del artista a todo aquel que escucha la canción.

“La unión de un artista de semejante calibre como Diego DF y un productor y compositor de renombre como Klazz Music, va a dar lugar a un hit de éxito global”. Esta colaboración hará que los oyentes esperen con ansia el nuevo sencillo para añadirlo a su playlist favorita”, afirman desde Dilo Records.

Diego DF, el enigma de un gran talento

El cantante, de origen colombiano, empezó su camino en la música desde muy joven. Posteriormente decide trasladarse a Europa, en concreto a España. Diego DF es un DJ, cantante, editor de videos y compositor, un pack que lo convierten en un auténtico artista polifacético.

Se caracteriza por vivir toda la adrenalina que le genera su pasión por la música hasta el punto de que es capaz de llevar el genero urbano a su máximo nivel en cada una de sus actuaciones.

Klazz Music

Ha trabajado con artistas de talla internacional y gran proyección como: Tony Lenta, Nova & Jory, Cruzito, Galante El Emperador, Real Polakan, El Fother, Chiki El De La Vaina, Papo El Maxx, Foking Pata, Steve Jon, etc. Con quien se enfocó en el género urbano, el Reggaetón y el Trap.

En 2012 llega a Medellín, donde acabó firmando un contrato con Sony Music que impulsó su carrera, ya que le permitió hacer arreglos musicales, composiciones y producciones puntuales. En 2018 Klazz se trasladó a España con el objetivo de cambiar la dinámica musical en el mundo latino y seguir cosechando éxitos.

Para mas información visitar la web www.dilorecords.com o al Dpto. de prensa con Catalina Lourido (Press Manager)

Video oficial: https://www.youtube.com/watch?v=ZrW7hu64bhg

Vídeos

Mia (Music Oficial)



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.