Aspectos importantes antes de realizar la reforma de una casa antigua, por JAV Construcciones y Rehabilitaciones

miércoles, 27 de mayo de 2020, 11:49 h (CET) Una empresa de reformas debe reseñar los puntos básicos que se deben recordar antes de comenzar la reforma de una casa o chalet antiguos Aquí hay algunos consejos sobre cómo elegir los materiales, observar minuciosamente el presupuesto para dar a la casa o el chalet, por antiguos que sean, un nuevo aspecto que mantenga organizada la vivienda, con amplitud en los espacios y sin preocupaciones de viejas instalaciones.

Se destacan en este artículo los puntos básicos que se deben recordar antes de reformar o restaurar una casa o chalet antiguo.

Consejos antes de remodelar o revitalizar una casa antigua

Las obras de rehabilitación

Remodelar o renovar una casa antigua no es una tarea fácil, así que hay saber lo esencial al contratar a un arquitecto o a una empresa de reformas integrales en general este punto puede ayudar a evitar accidentes y malentendidos.

Entonces, ¿qué es exactamente el tipo de reforma es la que parece renovar una casa vieja? Es genial que un espacio conserve su esencia mientras se sigue transformando a gusto de cada persona, y aunque atributos como este dan personalidad a un proyecto, prepararse para lo inesperado es muy importante pues nunca se sabe que problemas permanecen ocultos hasta que no se empieza a trabajar en la estructura de la casa.

Para evitar el gran problema, es importante seguir unos importantes consejos antes de reformas la casa.

Planificación de los trabajos

Se necesita tener una definición clara de lo que se desea hacer antes de empezar a trabajar en ello para que no haya situaciones impredecibles y se pueda deprimir con un presupuesto liosos y caro. Es importante reunir ideas para las cosas que se quieren hacer en casa a partir de fotos de revistas e ideas de otros trabajos en Internet.

Es más fácil ilustrar las ideas con imágenes, y saber qué estilo y tipo de estilo decorativo se persigue después de verlas. Una vez que se dispone de una idea general, se necesita considerar los siguientes puntos (condiciones estructurales, aislamiento, etc.) para construir un proyecto que se ajuste perfectamente a las necesidades.

Dependiendo del tamaño de la reforma, se necesita contratar una empresa de reformas integrales profesional con experiencia contrastada. Para ello, lo mejor es pedir a varios profesionales presupuestos detallados y comparar precios.

Nunca de debe pedir un solo presupuesto, si se dispone al menos de tres, se puede identificar las desventajas de uno con respecto al otro y evaluarlas. No hay que quedarse con el más barato, sino con el que más confianza ofrezca. Asegurándose de que todas las estimaciones son de la misma calidad y que los contratos de construcción están en su lugar, puede protegerse de futuros problemas. El contrato prevé un plazo de ejecución y un precio y siempre está cerrado.

Estructura de la casa antigua

La idea de reconstruir o reformar una casa antigua hace pensar en el encanto de las vigas de madera. Para ver el potencial de la casa, es necesario consultar a un técnico que evaluará el estado de la casa y tratará de mantener todo el encanto de la misma, mientras forja y refuerza los muros. Cuando se trata de golpear la pared para iniciar el espacio, él guía al cliente. En muchos casos, por tratarse de muros de carga, deben colocarse nuevas vigas para soportar todo el peso de la estructura y, en el peor de los casos, deben respetarse estas divisiones iniciales.

Material de aislamiento

Ahora es el momento de poner un nuevo sistema de aislamiento e insonorización. Una buena inversión en aislamiento puede ahorrar dinero a su sistema de aire acondicionado a largo plazo, y ahora es el momento de hacerlo.

Reemplazar las ventanas y puertas es una parte costosa de cualquier renovación de la casa, y si se rompen, deben ser reemplazadas. Se recomienda que todos consigan una ventana adecuada y, si pueden, un puente térmico para tomar un descanso, para poder ahorrar en las facturas de la calefacción en el invierno y refrigeración en verano.

En cuanto a la puerta, tal vez sea suficiente para hacer la restauración, además la puerta de la habitación a la antigua le da una sensación de carácter. Bastaría con darle una capa de pintura o un barniz para darle un aspecto completamente nuevo y mantenerlo como está.

En todo caso existen en el mercado puertas acorazadas con el estilo clásico que se busca. Un cerrajero profesional o cerrajero 24 horas podrá asesorar sobre el tipo de instalación y la seguridad de la casa en los accesos en el piso bajo tales como puertas o ventanas, aconsejando a instalar rejas u otros sistemas de seguridad pasiva. Siempre es importante dejarse guiar por profesionales que aportarán los mejores consejos de cerrajería.

Información sobre las instalaciones

La mayoría de las casas antiguas tienen ahora sistemas de fontanería anticuados que utilizan materiales que ya no están bien hechos y parecen no tener problemas, pero a largo plazo puede causar problemas. Si está hecho de cobre o hierro, entonces es útil para comprobar el flujo y la condición del agua. La mejor manera de hacerlo es hacer ajustes tanto en el sistema eléctrico como en el de tuberías, incluyendo sistemas de ahorro de energía, lo que ahorra costes y contribuye al respeto por el medio ambiente.

Humedad

El gran enemigo de las casas desocupadas es la humedad. Si es la causa de la fuga externa, debe ser tratada antes de proceder a la renovación, y luego debe hacerse con un tratamiento efectivo como la pintura a prueba de humedad.

Iluminación

Es importante que cada habitación de la casa tenga la iluminación adecuada para que la casa se vea bien y la gente se sienta bien con ella. La correcta asignación de los puntos de luz también ayuda a reducir la factura de la electricidad. Jugar con los espejos es la clave para crear una atmósfera de más capas en una habitación y llevar luz a las zonas oscuras.

Estos sencillos consejos permitirán la realización de una reforma integral en una casa o edificio antiguo con un control de todo el proceso hasta el resultado deseado.

