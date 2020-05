Ferreidea.com ofrece mucho más que una simple tienda online de bricolaje y jardinería Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 09:06 h (CET) La empresa Española de comercio electrónico Ferreidea.com ofrece a sus usuarios muchos más servicios de los que una tienda online convencional dispone normalmente, poniendo a disposición de los internautas una comunidad donde los usuarios pueden interactuar con el equipo de expertos de Ferreidea para resolver sus dudas de forma gratuita. Además Ferreidea.com posee un blog de formación en línea donde publica consejos y tutoriales de gratuitos para los internautas La empresa Ferreidea.com es conocida en España por poner a disposición del cliente un catálogo, completamente online, de más de 100.000 artículos entre los que elegir, los cuales, el cliente puede recibir en su domicilio, solicitándolos desde la comodidad de su hogar haciendo su pedido ya sea mediante un ordenador o un smartphone. Estas facilidades que proporciona esta plataforma de comercio electrónico, sumadas al excelente servicio de atención al cliente que brindan, han tenido una gran acogida entre el público Español lo que les ha posicionado entre las webs de comercio electrónico mas grandes del sector en poco tiempo.

Las principales áreas que esta plataforma e-commerce cubre son las siguientes:

La ferretería tradicional a tan solo un click de distancia: La sección de venta de ferretería online de Ferreidea.com pone a disposición del cliente todo aquello que puede encontrar en una ferretería tradicional de su ciudad pero de manera digital, de esta forma el usuario puede encontrar con total precisión todos los artículos que necesita.

Un gran surtido de herramientas para aficionados y profesionales: En la tienda online de bricolaje y herramientas de Ferreidea.com el cliente puede encontrar una gran variedad de herramientas tanto manuales como eléctricas sin dejar de lado a las herramientas neumáticas. Además puede encontrar una gran variedad de consumibles para maquinaria y ropa trabajo para que los operarios puedan desempeñar sus labores protegidos con total seguridad.

Todo lo que un amante de la electrónica o un electricista puede necesitar: En la sección de material eléctrico de Ferreidea se puede encontrar todos los tipos de tecnologías actuales en iluminación led para el hogar y jardín que existen, pasando por un gran surtido de aparatos electrónicos tanto de video como de audio. Se ofrece una gran variedad de pequeño material eléctrico como adaptadores para enchufes, conectores, interruptores, diodos, regletas, cables eléctricos, resistencias, etcétera. Por lo que cualquier aficionado a la electrónica que necesite reparar algo en su hogar como un electricista profesional podrán encontrar todo lo que necesitan para llevar a cabo sus proyectos de reparación de componentes electrónicos o instalaciones eléctricas.

Los materiales que las instalaciones hidráulicas necesitan: En la sección de fontanería de Ferreidea.com se puede encontrar todo lo necesario para crear una instalación de fontanería tanto a nivel industrial como a nivel de un hogar. Una amplia gama de atomizadores, conexiones y tuberías, grifería, racorería, sifones y desagües, etcétera permiten a los clientes obtener todo lo necesario en materia de fontanería.

Los artículos de hogar como piedra angular: En la sección de artículos de cocina hogar y menaje de Ferreidea se pone a disposición del cliente toda clase de artículos para la cocina y de menaje para el hogar, una amplia gama de electrodomésticos como aspiradoras, batidoras, deshumidificadores, estufas eléctricas y ventiladores, que cubren todas las áreas de la electrónica de consumo para el hogar. De esta misma manera se pueden encontrar productos para la vajilla y cubertería tanto para el hogar como para instalaciones de hostelería y restauración.

La jardinería de principio a fin: En la tienda online de jardinería de Ferreidea.com se puede adquirir todo lo imprescindible para la creación y mantenimiento de jardines. Desde herramientas para jardinería para particulares y profesionales, pasando por todo lo necesario para instalar el sistema de riego de un jardín hasta todos lo cuidados como abonos y fertilizantes que un jardín o huerto pueden necesitar para crecer sus plantas y hortalizas de manera saludable y sostenible en el tiempo. La decoración del jardín y terraza también es uno de los aspectos que satisface esta sección de jardinería, por lo que sean cuales sean las necesidades nadie quedará indiferente.

Una sección entera dedicada a los deportes al aire libre y la aventura: En la sección de deportes de Ferreidea es posible encontrar una enorme variedad de artículos enfocados a los deportes de montaña. Una gran selección de artículos de cuchillería deportiva está a disposición de los aventureros y coleccionistas. Así mismo, se ofrece todo tipo de material y equipamiento policial para las fuerzas de seguridad, policías y militares Españoles o particulares que se dediquen al tiro deportivo. El camping no es una excepción por lo que los amantes de la acampada podrán encontrar todo lo necesario para sus salidas a la naturaleza.

Tras haber enumerado los sectores que esta plataforma de venta online cubre, cabe destacar lo más importante: Ferreidea.com no se dedica únicamente a la venta online de productos como cualquier otro comercio electrónico sino que ofrece al usuario la oportunidad de aprender y formarse completamente en línea.

Para ello se ha creado una comunidad online en la cual los usuarios pueden registrarse de manera gratuita para preguntar al equipo de expertos de Ferreidea las dudas que puedan tener sobre bricolaje, decoración, jardinería, reformas, restauración de muebles antiguos, deportes al aire libre, incluso existe una sección dedicada a los intereses femeninos y masculinos. El foro de Ferreidea.com pone a disposición del usuario una comunidad gratuita de libre acceso en la que los internautas pueden resolver sus dudas en tiempo real con el “staff” de Ferreidea y a su vez pueden interactuar entre ellos aportando su experiencia en la materia a la comunidad y ayudándose mutuamente entre todos los integrantes, compartiendo sus conocimientos sobre sus aficiones.

Por último y no menos importante, en el blog de Ferreidea.com se publican constantemente consejos y tutoriales de forma gratuita para que los usuarios puedan aprender sobre bricolaje, jardinería, decoración y muchos otros temas más. Unas amenas y completas guías dotadas de imágenes y videos que permiten a los internautas formarse en una gran variedad de materias y aprender desde “como hacer una cometa en casa” hasta “como restaurar un mueble antiguo paso a paso”. Además en cada tutorial el usuario puede realizar preguntas mediante comentarios al equipo de expertos de Ferreidea.com y exponer sus dudas y pareceres con el resto de usuarios de modo que exista un "feedback" entre el equipo de Ferreidea y los usuarios en cada tutorial publicado.

“Adquirir un producto online significa mucho más que una mera transacción de bienes y servicios, marca el inicio de una relación entre el cliente y la empresa. Para Ferreidea lo más importante es la satisfacción del cliente, a veces esa satisfacción puede derivar por haber encontrado el producto que busca a un precio atractivo y otras veces por tener una duda respecto a un problema y que esta haya sido resuelta gracias a un consejo experto. Ponernos en el lado del cliente y pensar que nos gustaría que Ferreidea nos proporcionara a nosotros es el primer paso para conseguir la satisfacción de nuestros clientes sean cuales sean sus necesidades” mencionó el creador de Ferreidea.com durante la entrevista.

