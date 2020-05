Mejora tu empleabilidad y conocimientos con un Máster BIM online para arquitectos e ingenieros civiles Editeca, la escuela online que imparte estos estudios, cuenta con el sello AENOR de Joven Empresa Innovadora, lo que asegura a sus alumnos la mejor experiencia y posicionamiento en los estudios de Máster impartidos Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de mayo de 2020, 10:31 h (CET) El interés por la formación online aumenta, principalmente debido a la flexibilidad que te permite un aprendizaje desde donde quieras y en el momento que quieras, al ritmo que marque el propio alumno. En estos momentos de incertidumbre en la economía, de desarrollo de la digitalización y de un mercado laboral cada vez más competitivo, un Máster online permite a profesionales como arquitectos o ingenieros reciclarse, aprender nuevos métodos de trabajo y mejorar su empleabilidad.



Editeca, escuela online especializada en diseño, arquitectura, ingeniería y nuevas tecnologías, ha creado el Master Bim Online dirigido a arquitectos e ingenieros que quieran emplear la metodología de trabajo BIM en sus proyectos, la única formación en el mercado 100% personalizable.



El sistema BIM, básico en proyectos multidisciplinares

BIM responde a las siglas Building Information Modeling y es, en la actualidad, una metodología fundamental en el diseño de proyectos de arquitectura y en la construcción. Muchas empresas, profesionales y estudios ya tienen implantado este sistema de trabajo, de obligado conocimiento. BIM permite crear simulaciones digitales de un diseño en cuestión y coordinar la evolución de las distintas áreas y fases del proyecto.



Es un método que gestiona y automatiza procesos tales como diseño, análisis, documentación o logística de construcción, entre otros, haciendo el trabajo del ingeniero o arquitecto mucho más fluido y eficaz.



A partir de la puesta en funcionamiento de este sistema, muchos estudios demandan perfiles como BIM Manager, Coordinador BIM o Modelador BIM. De ahí el interés creciente por unos estudios que multiplican las salidas profesionales del alumno a nivel nacional e internacional.



Razones por las que estudiar un Máster BIM online

Máxima personalización: El Máster BIM de Editeca se adapta totalmente al alumno que va a recibir la formación. En primer lugar porque hace una distinción entre dos especialidades: arquitectura o ingeniería civil. Dentro de la rama puedes escoger el nivel de perfeccionamiento con dos vías a tu disposición, el Master BIM Expert o bien Máster BIM Manager. La diferencia entre ellos son la preparación, las diferentes horas de formación y el acceso a más cursos dentro del plan. Es el alumno quien configura el Máster escogiendo diferentes cursos entre los bloques temáticos que se plantean respondiendo a los intereses de cada profesional.



Gestión del tiempo: La ventaja evidente de la formación online es que se puede realizar a distancia y con un pleno control del tiempo y los ritmos. Es la opción más práctica para quienes ya se hayan incorporado al mercado laboral o bien estén compaginando esta formación con otros estudios. Muchas de las personas que estudian un Máster BIM a distancia ya trabajan en un estudio o constructora y esta formación adicional les sirve para escalar en la empresa y tener una ventaja competitiva frente a otros profesionales del sector.



Excelencia en el profesorado y seguimiento de la evolución: El grupo de docentes que imparten los distintos cursos son de reconocido prestigio, con competencia en la materia y un alto nivel de especialización y experiencia. El profesorado lleva un seguimiento personalizado del alumnado.



Plan de estudios teórico - práctico: A pesar de tratarse de un Máster online, el aprendizaje no es solo teórico a través de vídeoturoriales y apuntes sino que también es práctico con ejemplos, tareas a resolver, proyectos acabados y ejercicios finales. Se trata de una experiencia multicanal y un contenido en constante actualización, de la mano con las innovaciones que se desarrollan en el sector. La formación es una inversión y una garantía de que el alumno sabrá aplicar los conocimientos adquiridos en su día a día.



