IQS lanza su nuevo Executive MBA para mejorar el liderazgo en la industria

martes, 26 de mayo de 2020, 15:52 h (CET)

martes, 26 de mayo de 2020, 15:52 h (CET) El nuevo programa, adaptado a las nuevas tendencias empresariales, está dirigido a profesionales procedentes de distintas áreas funcionales de la empresa, preferiblemente de áreas industriales, técnicas, tecnológicas y científicas. Basado en una metodología "Project-Centric", permitirá al participante aplicar resultados reales en su día a día laboral El centro universitario IQS amplía su oferta formativa con el lanzamiento de un nuevo Executive MBA (EMBA). El nuevo programa de IQS Executive Education, la división dedicada a formación continua de profesionales y empresas, destaca por su contenido innovador y una metodología disruptiva adaptado a las nuevas tendencias que impactan en el mundo empresarial.

Este EMBA está diseñado para impulsar la carrera profesional y mejorar las habilidades de liderazgo y de gestión de los participantes para que sean capaces de competir globalmente en la industria, creando valor sostenible de manera eficiente. El alumnado estará preparado para reaccionar con anticipación al cambiante entorno industrial, aún más acentuado con la incertidumbre en la que vive la economía mundial en estos momentos.

El programa está dirigido a profesionales con experiencia, procedentes de distintas áreas funcionales de la empresa, preferiblemente en entornos industriales, técnicos, tecnológicos y científicos. Esta diversidad aporta un valor añadido al programa porque enriquece el aprendizaje y la visión multisectorial de todos los alumnos.

A través de una metodología “Project-Centric”, el participante llevará a cabo un proyecto que será el eje vertebrador de este EMBA y deberá obedecer a una iniciativa de valor medible para su compañía. Estructuralmente, el programa académico se dividirá en cinco grandes bloques temáticos: Competir globalmente en la industria, Creación de valor sostenible, Eficiencia y fiabilidad, Gestión del Cambio y Liderazgo y gestión de equipos.

El nuevo Executive MBA de IQS Executive Education se iniciará el 21 de octubre, se impartirá en formato blended, combinando la formación online con sesiones presenciales que se desarrollarán los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

Sobre IQS

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado actualmente por dos facultades universitarias: IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education que ofrece formación especializada a los profesionales y a las empresas, por la división IQS Tech Transfer a través de la que realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y empresas y por IQS Tech Factory que impulsa la cultura emprendedora y apoya a la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas. Todo ello con el soporte de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS.

Sobre IQS Executive Education

IQS Executive Education es la división en formación de postgrado que imparte la oferta de educación continua y especializada de IQS, al servicio de empresas y profesionales aportando valor a las empresas y crecimiento personal a los profesionales. Las principales áreas de conocimiento de IQS Executive Education son Innovación y Estrategia, Compras, Operaciones y Supply Chain, Calidad, Marketing y Ventas B2B, y Packaging.

