Durante el año 2019, los productos reacondicionados aumentaron sus ventas un 18% respecto al año anterior

martes, 26 de mayo de 2020

martes, 26 de mayo de 2020, 15:35 h (CET) En 2019, los dispositivos electrónicos reacondicionados alcanzaron un total de ventas de 200 millones de unidades alrededor de todo el mundo, según asegura un reciente informe de IDC ‘Worldwide Used Smartphone Forecast del que se hace eco Móvil Manzana Los teléfonos reacondicionados son aquellos que, por alguna razón, han sido devueltos a la fábrica por parte del cliente, y esta lo ha reintroducido en el ciclo de revisión previo a la venta, de manera que se le entrega al cliente con todas las prestaciones y actualizaciones de uno nuevo, pero que al haber sido utilizado previamente, se hace con un precio considerablemente más bajo, normalmente entre un 20 y un 30% menos que su precio original.

Los dispositivos electrónicos, en especial, los teléfonos móviles o, como se les conoce hoy día, los smartphones, son uno de los productos cuyo valor se deprecia en un corto periodo de tiempo, por lo que muchos consumidores no están dispuestos a invertir una gran suma de dinero en ellos, sabiendo que en un par de meses, habrá salido uno nuevo con más funcionalidades incorporadas.

Además del precio, una ventaja muy significativa a la hora de adquirir este tipo de productos es que la compra del mismo favorece al medioambiente, ya que se trata de un elemento menos en la cadena de producción, reduciendo así los procesos contaminantes.

“En general, se cree que la capacidad de usar un dispositivo de propiedad previa para financiar la compra de un dispositivo nuevo o usado desempeñará el papel más importante en el crecimiento del mercado de teléfonos restaurados“, ha señalado Will Stofega, director del programa de teléfonos móviles de IDC.

Móvil Manzana, tienda referente en el sector para reparar iPhone en Sevilla y reparar pantalla de iPhone en Sevilla proporciona una serie de dispositivos reacondicionados de calidad para que pueda hacer uso de ellos y disfrutar de la experiencia de primera mano.

