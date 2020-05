ALIA, líderes en gestión y mantenimiento de propiedades en Ibiza Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 15:15 h (CET) ALIA es una empresa creada por la básica necesidad de muchos propietarios de viviendas en Ibiza Cuidar una casa y mantenerla en condiciones óptimas es una gran labor que se basa en la correcta gestión de las necesidades básicas así como de los pequeños detalles de cada casa. La correcta organización y supervisión continua son claves en propiedades grandes con muchos factores a tener en cuenta. Son numerosas tareas las que se les presentan a los propietarios para mantener una villa adecuadamente. Continuamente habrá que prestar atención a situaciones donde será necesario contratar técnicos (electricistas, fontaneros, etc) o simplemente intentar uno mismo realizar ciertas tareas que, aunque en un principio no parezcan complicadas, por falta de conocimientos y costumbre, causan más daños y pérdida de tiempo que otra cosa. Además, en momentos en los que uno debe ausentarse de su villa, es necesario disponer de ciertos servicios de mantenimiento y gestión del hogar.

Ibiza es un lugar señalado en el mapa de lujo español y aunque el estilo de vida ibicenco, sea muy relajado y tranquilo, la isla ofrece la oportunidad de estar activo disfrutando de un sinfín de experiencias. Es normal que uno sienta que quiere aprovechar el tiempo que pasa en la isla de la mejor manera posible, y no enfocándolo en la gestión del hogar, en la limpieza de este o el mantenimiento del jardín y la piscina. Un plan de mantenimiento puede ayudar a los propietarios a ahorrar mucho tiempo y ganar en tranquilidad. “Dejar la casa en manos de ALIA es una gran idea, ya que realizarán todos los trabajos necesarios para el cuidado de su hogar en Ibiza”, según afirman muchos de sus clientes.

Pero, ¿Qué és ALIA? Es un equipo especializado en este sector, liderado por Alfredo Verdú, quien persigue alcanzar la excelencia en la realización de servicios de gestión, mantenimiento y limpieza. Según Alfredo, lo más importante a la hora de realizar un buen servicio es conocer las necesidades de cada casa, crear un vínculo profesional sostenido por la confianza, respeto y continua comunicación con el cliente. Sin olvidar, el contar con un equipo humano responsable y trabajador, que en todo momento tengan en mente el cuidar de los detalles, ese saber mimar, las maravillosas casas en las que están trabajando.

Lo que más destacan aquellos clientes propietarios que han confiado en esta empresa son la confianza, flexibilidad, puntualidad, eficiencia y una limpieza perfecta. Tanto si el cliente no tiene tiempo de realizar gestiones como el mantenimiento del jardín, la piscina y/o la casa, como si se ausenta de la isla durante largos periodos, dejar el hogar en manos de ALIA es dejarla en muy buenas manos. Para solucionar tareas específicas o cubrir el mantenimiento continuo durante todo el año, ALIA se adapta a las necesidades de cada cliente. Además, cualquier reparación que necesite el hogar será gestionada y supervisada eficazmente por este equipo.

