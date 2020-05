Hay que aprovechar el tiempo y poner la casa a punto, según Suministros Tomás Beltrán

El estado de alarma se ha vuelto a prorrogar y quedarse en casa no significa aburrimiento. Quizás después de tantos días confinados en casa uno ya no sabe a qué dedicarse, no obstante, hay muchas cosas con las que entretenerse. Después de ver todas las series y películas posibles, leer, hacer deporte y cultivarse, quizás es momento de aprovechar el tiempo y poner la casa a punto. Y seguro que son necesarias muchas herramientas y materiales para ello Más de 3000 millones de personas (de las aproximadamente 7700 que habitan actualmente el planeta) se han visto restringidas de sus libertades a causa de la pandemia declarada por la OMS en marzo. Estas personas se han visto obligadas a buscar nuevas actividades para permanecer en casa. Y una de las actividades es arreglar, mejorar y poner a punto la casa. El bricolaje es un trabajo que requiere tiempo, paciencia y sobre todo, según Suministros Tomás Beltrán, unas buenas herramientas.

Un buen atornillador eléctrico es necesario para muchos de los arreglos que hay que hacer en una casa. Hay tornillos que requieren mucha fuerza y Suministros Tomás Beltrán tiene atornilladoras y taladros de muchos tipos y formas. Uno de los más recomendables es el atornillador percutor con control de velocidad, 2000 rpm y 18V. Pero los hay de más tipos y variedades. Para arreglos de dispositivos, muebles, etc, son muy recomendables. No obstante, en ocasiones los muebles necesitan reparaciones y retoques. Para eso se recomienda una pistola de silicona con la que se pueda inyectar silicona y resinas para pegar plástico, madera, vidrio, metal y cerámica.

Para el arreglo de muebles, Suministros Tomás Beltrán recomienda también una buena amoladora para lijar, pulir y alisar cualquier mueble que necesite quedar perfectamente limpio. Y si uno va a ponerse a arreglar muebles o incluso a construirlos, lo más básico y necesario es tener una cinta metálica con la que medir. Las hay de acero recubiertas de nylon, de fibra de vidrio y de muchos metros según la necesidad que haya. Y para esos proyectos en los que se requiere el trabajo con muebles de madera, se recomienda una multiherramienta que, gracias a su gran cantidad y variedad de cabezales, permita realizar todo tipo de cortes, lijados, ajustes, etc.

Por último, ninguna caja de herramientas estaría completa sin un buen martillo. Se puede optar tanto por un martillo de nylon con mango de fibra, como por uno de bola con fibra de vidrio, con uña, de ebanista, etc. No obstante, Suministros Tomás Beltrán recomienda un taladro martillo perforador eléctrico y en concreto, el SDS- Plus de 1050W. De esta manera todos esos trabajos de fuerza serán mucho más fáciles de realizar y sin ningún esfuerzo.