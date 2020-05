Information Builders ayuda a las organizaciones sanitarias a utilizar los datos en su lucha contra el COVID-19 Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 12:52 h (CET) Las nuevas capacidades analíticas y el Centro de Recursos COVID-19 aceleran la extracción de información de los datos Information Builders, líder en datos y analytics anuncia mejoras en su solución Omni-HealthData y la incorporación de nuevas visualizaciones de datos y paneles interactivos en su Centro de Recursos COVID-19 para ayudar a las organizaciones sanitarias en el esfuerzo internacional para luchar contra el coronavirus.

"Como líder en soluciones de datos y analytics para el sector sanitario, tenemos una responsabilidad de ayudar a las organizaciones a utilizar información orientada por los datos en sus esfuerzos críticos para combatir el COVID-19", explica Bill Kotraba, vicepresidente del área de salud y soluciones estratégicas de Information Builders. "Para ser eficientes en sus investigaciones, necesitan visualizar tanto datos procedentes de su organización, como información clínica y demográfica de fuentes externas. Armados con todo este conocimiento, pueden ser capaces de rastrear el impacto del virus globalmente e identificar y apoyar proactivamente a los pacientes de alto riesgo de manera local".

Los conjuntos de códigos de datos de referencia actualizados en Omni-HealthData, la completa solución de gestión de información para el sector sanitario de Information Builders, permiten a los partners sanitarios analizar y compartir conjuntos de datos precisos y estandarizados, algo crítico para la respuesta frente al COVID-19. Las mejoras en los datos de referencia del COVID-19 incluyen nuevas actualizaciones ICD-10 así como códigos LOINC anteriores a la actualización.

El Centro de Recursos COVID-19 de Information Builders

El Centro de Recursos COVID-19 de la compañía se centra en aprovechar el software de datos y analytics de Information Builders para lograr un mayor conocimiento sobre la pandemia. Los recursos para el sector sanitario incluyen:

El panel en directo Omni-HealthData ayuda a las organizaciones sanitarias a analizar readmisiones y altas por localidad, periodo, temas de salud específicos y otros detalles del paciente. En este escenario interactivo, mostramos cómo extraer información de datos de casos activos combinándola con otros determinantes de salud clínicos y sociales (SDoH o social determinants of health, por sus siglas en inglés) para ayudar a las organizaciones sanitarias a identificar y apoyar de forma proactiva a pacientes de alto riesgo.

ayuda a las organizaciones sanitarias a analizar readmisiones y altas por localidad, periodo, temas de salud específicos y otros detalles del paciente. En este escenario interactivo, mostramos cómo extraer información de datos de casos activos combinándola con otros determinantes de salud clínicos y sociales (SDoH o social determinants of health, por sus siglas en inglés) para ayudar a las organizaciones sanitarias a identificar y apoyar de forma proactiva a pacientes de alto riesgo. El vídeo de vulnerabilidad social ofrece una imagen instantánea al registrar determinantes sociales de vulnerabilidad, ofreciendo un mapa de visiones detalladas que son útiles para identificar pacientes en riesgo y respuesta comunitaria.

ofrece una imagen instantánea al registrar determinantes sociales de vulnerabilidad, ofreciendo un mapa de visiones detalladas que son útiles para identificar pacientes en riesgo y respuesta comunitaria. El vídeo de utilización de los SDoH para identificar las poblaciones en riesgo muestra visualizaciones de datos relevantes en el impacto global del coronavirus. El vídeo muestra también cómo un proveedor sanitario utiliza Omni-HealthData para identificar pacientes de alto riesgo y ligarlos con el alcance de la comunidad.

muestra visualizaciones de datos relevantes en el impacto global del coronavirus. El vídeo muestra también cómo un proveedor sanitario utiliza Omni-HealthData para identificar pacientes de alto riesgo y ligarlos con el alcance de la comunidad. El panel predictivo COVID-19 utiliza un modelo predictivo que combina datos de dos redes neuronales: una entrenada en casos no resueltos y otra entenada en incrementos porcentuales diarios de casos no resueltos. Añadimos la capacidad en camas de hospital para cada país, enriqueciendo el modelo y refrescando los datos y la correspondiente predicción cada noche. Para obtener la imagen completa de cómo es la tendencia de casos en todo el mundo, también presentamos un cuadro Trellis.

utiliza un modelo predictivo que combina datos de dos redes neuronales: una entrenada en casos no resueltos y otra entenada en incrementos porcentuales diarios de casos no resueltos. Añadimos la capacidad en camas de hospital para cada país, enriqueciendo el modelo y refrescando los datos y la correspondiente predicción cada noche. Para obtener la imagen completa de cómo es la tendencia de casos en todo el mundo, también presentamos un cuadro Trellis. El panel global COVID-19 visualiza los datos disponibles públicamente para entender patrones, encontrar información y rastrear el impacto del virus globalmente. Information Builders también participa en el proyecto Situational Awareness for Novel Epidemic Response Implementation Guide (SANER-IG) basado en los nuevos requerimientos para los proveedores sanitarios para reportar datos de situación a entidades regionales y sociales de salud pública. ISANER-IG está desarrollando un protocolo estándar digital que aprovecha los estándares FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) para proveedores y entidades de salud pública para reportar tasas precisas de casos, tendencias, disponibilidad de camas y recursos incluyendo personal, ventiladores, medicación y suministros a entidades de salud locales, regionales y nacionales.

También se está aprovechando el proyecto SANER-IG para incorporar rápidamente datos de situación sobre el COVID-19 en la plataforma Omni-HealthData para ayudar a proveedores y organizaciones de salud pública a realizar análisis de datos exhaustivos con datos de salud de determintantes geoespaciales y sociales avanzados. Esto permitirá a los responsables de salud pública aprovechar y agregar información para la priorización de recursos.

Más información y guías para la codificación de datos de COVID-19 en estos enlaces:

CDC website for COVID-19 coding guidelines

AMA website for guidance on updating CPT codesets and appropriate COVID-19 coding guidelines

CMS website for COVID-19 for HCPCS coding guidelines

LOINC website

Public Health Information Network Vocabulary Access and Distribution System

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.